Queen des Swingtanzens in Erlangen

ERLANGEN - Tanzen zu Swingmusik wird bei Erlanger Studenten immer beliebter. Es gibt Unisportkurse und Tanzpartys. EN-Mitarbeiterin Nina Rittler hat sich einen Abend lang auf die Tanzfläche begeben, um Lindy Hop zu lernen.

Die Swingtanzszene – hier ein Symbolbild – wächst auch in Erlangen: Lindy Hop ist in. © Foto: Nicolas Armer/dpa



Was ziehe ich nur an? Schon bevor mein Abend losgeht, bin ich leicht überfordert. Kann ich da in Jeans hingehen? Oder lieber im Kleid? Stress: so langsam muss ich mich entscheiden – ich will gleich pünktlich auf der Tanzfläche stehen. Denn heute traue ich mich endlich und lerne Lindy Hop. Letztendlich bleibe ich, wie ich heute im Büro war. Spontan stecke ich mir noch eine Haarklammer mit altrosa Schleife ins Haar, das sieht irgendwie nach Retro aus. Tief durchatmen und auf geht’s.

Ich mach das jetzt einfach, denke ich mir, als ich das Treppenhaus im E-Werk hochstapfe. Seit ich von Lindy Hop gehört habe, einem Tanz, der ursprünglich aus dem New York der 1920er Jahre kommt, bin ich neugierig. Ich liebe Swing-Musik und hoffe daher, dass mir dieser Tanzstil, der seit den 1980er Jahren ein Revival erfahren hat, genauso gut gefällt. Es gibt in Erlangen seit kurzem Lindy Hop als Unisportkurse, im Pacellihaus werden regelmäßig Tanzstunden veranstaltet, aber eben auch diverse Tanzpartys, wie diese hier im E-Werk.

Ich muss richtig sein hier im ersten Stock, aus einer Türe klingen mir swingende Beats und die samtene Stimme von Frank Sinatra entgegen. Ein paar Leute sitzen mit Getränken an Tischen, andere drücken sich am Rande der Tanzfläche herum.

Die Tanzlehrer Poldi, Anke und Jan erklären mir, wie der Abend abläuft. "Hier im Cotton Club, so heißt diese Veranstaltungsreihe, die einmal im Monat dienstags stattfindet, treffen sich viele Lindy-Hop-Begeisterte aus Erlangen", erzählt Poldi. "Wir machen gleich am Anfang einen Taster, also ein paar Tanzschritte zum Probieren. Du kannst direkt mit einsteigen."

Ok, ich habe das so gewollt, da muss ich jetzt wohl ins kalte Wasser springen. Wir sind inzwischen vielleicht 40 Leute und stellen uns in einem Kreis nebeneinander auf. Jan und Anke erklären uns von der Mitte des Kreises aus die Schritte. Schnell wird klar: Für Menschen mit Berührungsängsten ist Lindy Hop eher nichts. Der Körperkontakt ist wichtig – nur so spürt man als Follower, also als derjenige der nachfolgt dann auch, welche Figur der Leader, der den Tanz führt, als nächstes macht. Ich entscheide mich dafür, die Schritte für Follower zu lernen.

Nach jeder kurzen Lerneinheit sollen wir rotieren und den Partner wechseln. Der Vorteil: Wenn man so wie ich heute alleine kommt, muss man keine Angst haben, ohne Tanzpartner dazustehen. Die erste Übung ist einfach: Wir sollen Bouncen. Also ganz locker mit dem Körper aus den Knien heraus auf und ab wippen. Soweit so gut. Aber jetzt kommt der erste Schritt dazu. Ich übe ihn mit meinem Nachbarn. Nach zwei Minuten üben, heißt es "Gebt euch ein High Five und tanzt danach mit dem nächsten links neben euch weiter."

Das ständige Wippen liegt irgendwie in der Musik. Nur das Bouncen dann auch mit den Schrittfiguren zu koordinieren ist gar nicht so leicht. "A-Rockstep, Triplestep, Step, Step, Triplestep, …" Und jetzt kommt sogar noch eine Drehung dazu. Es wird nun schon ein wenig anspruchsvoller: Damit die Drehung klappt, muss man auch die Arme richtig koordinieren. Ich habe aber Glück und erwische ein paar Leader, die schon lange Lindy Hop tanzen. Inzwischen habe ich fast den ganzen Kreis durchgewechselt. Zwar ist der Tanz nicht sehr schnell, anstrengend ist er aber trotzdem. Langsam habe ich aber den Dreh raus und spüre ein Lachen im Gesicht.

Ich verstehe jetzt, warum Trainer Jan vorher so vom Lindy Hop geschwärmt hat. Es ist tatsächlich ein sehr sozialer Tanz, ein "Social Dance". Ich habe mich heute mehr als 20 netten Menschen vorgestellt und mit jedem ein paar Minuten getanzt. Das gehört zum Lindy Hop dazu, ebenso wie eine gewisse Internationalität. "Wenn ich im Urlaub bin oder durch andere Städte reise, schaue ich davor immer kurz, ob es vor Ort eine Lindy- Hop-Szene gibt", verrät Anke. "Ich kann dort einfach alleine hingehen und lerne immer spannende Menschen kennen. Auch Workshops in anderen Städten besuche ich oft."

Poldi, der am längsten von allen Lindy Hop tanzt, und die Szene in Nürnberg und Erlangen mit aufgebaut hat, erzählt mir, dass er dort sogar die Ehre hatte, bei Frankie Manning tanzen zu lernen. Dieser war in den 1930er Jahren in New York Star der Szene gewesen. Während des Revivals in Skandinavien wurde er als "Vater des Lindy Hop" als Trainer dazu geholt. "Als ich bei ihm tanzte, war er schon weit über 90 Jahre alt", erinnert sich Poldi.

Wow, hinter Lindy Hop steckt mehr, als ich gedacht hatte. Ich verlasse die Party mit einem positiven Gefühl: Als ich die Treppe zu meiner Wohnung hinaufgehe, habe ich immer noch Frank Sinatra im Ohr…und ein leichtes Bouncen in den Knien.

Der nächste Cotton Club findet am Dienstag, 5. September ab 21 Uhr im E-Werk statt. Weitere Infos gibt es auf www.thatswing.de

NINA RITTLER