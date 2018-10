Quer durch die Stadt: Dieselspur hält Erlanger THW in Atem

ERLANGEN - Großeinsatz für das Erlanger THW: Eine Ölspur, die sich quer durch die Stadt zog, führte zu großen Behinderungen ab 17 Uhr in der Stintzingstraße. Auslöser war offenbar ein Traktor.

Eine massive Ölspur quer durch die Stadt hat das Erlanger THW und die Feuerwehr am Donnerstagabend stundenlang beschäftigt. Es staubte mächtig und kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Eine massive Dieselspur quer durch die Stadt hat das Erlanger THW und die Feuerwehr am Donnerstagabend stundenlang beschäftigt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 17 Uhr wurde der Feuerwehr die Ölspur gemeldet, die in der Stintzingstraße begann und dann durch die Karl-Zucker-Straße, die Nägelsbachstraße, die Bauhofstraße und die Nürnberger Straße zum Rathausplatz führte. Die Besatzungen von zwei Feuerwehrfahrzeugen streuten die glitschige Oberfläche zwar mit Ölbinder ab, aber das Aufnehmen des voll gesogenen Granulats mit Schaufel und Besen schafften die Kräfte dann nicht mehr.

Darum wurde das THW alarmiert, dessen Zugtrupp einen Radlader besitzt, der wie eine Kehrmaschine den Dreck aufnehmen kann. Der kehrte, von zwei THW Fahrzeugen abgesichert, die fast zwei Kilometer lange Strecke wieder sauber. Jedoch hatte sich das Ölbindemittel an vielen Stellen bereits durch den starken Berufsverkehr teilweise über eine Fahrbahnbreite verteilt, so dass die Kehrmaschine mehrmals hin und her fahren musste.

Obwohl sie die Fahrbahn mit Wasser benetzte, kam es zu einer erheblichen Staubbildung. Verursacht hatte die Dieselspur offenbar ein Traktor, der auf den Rathausplatz wollte, und es der Spur nach wohl auch geschafft hatte. Auch der Verkehr wurde stark durch die Einsatzfahrzeuge behindert. Erst gegen 20 Uhr war der Einsatz beendet.

