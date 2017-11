Quer durch studentische Kulinarik in Erlangen

ERLANGEN - Beim letzten Mal noch als Beobachter im Einsatz, jetzt mittendrin: Unser Mitarbeiter Wolfgang Sembritzki hat als Koch aktiv am "Laufgelage" teilgenommen.

Für sich selbst und andere kochen, gemeinsam essen: Das ist beim "Laufgelage" der Renner. © privat



Ich bin wild entschlossen. Nach so vielen verpassten Gelagen im Laufe der letzten Jahre sollte es mir dieses Mal doch gelingen, dieses Running Dinner am und im eigenen Leib zu spüren. Also lasse ich mich nicht zweimal bitten, als mich ein Freund fragt, seinen ursprünglichen Laufgelage-Partner zu ersetzen.

Unsere Kreativität ist sofort gefordert. Der Plan lautete am Anfang: Egal, welchen Gang wir zugeteilt bekommen, wir machen irgendetwas mit Leberkäse. "Mindmap"-artig hatten wir die Ideen gesammelt, wie wir das urbayerische Gericht auf möglichst anspruchsvolle Weise als Vor-, Haupt- oder Nachspeise zubereiten könnten. Man will den späteren Gästen schließlich etwas bieten, wenn sie sich schon auf den Weg durch die halbe Stadt machen.

Doch das Schicksal meint es nicht gut mit uns, gemäß Murphys Gesetz geht schief, was schiefgehen kann: Das Organisationsteam teilt uns mit, dass wir fleischlos kochen müssen, da wir zur Nachspeise Vegetarier zu Besuch hätten. Also alles auf Anfang, die Uhr zurück auf Null, was tun?

Wir bedienen uns des allseits bekannten Hilfsmittels, das einen nie im Stich lässt: das Smartphone. Gleich die ersten beiden Ergebnisse der Online-Suche sollten ausreichen, um eine Inspiration für unser späteres Kochverhalten zu bekommen. Kurz darauf machen wir uns auf zum Supermarkt, die Zutaten für Sahnecreme mit Zitrone und Himbeeren kaufen sich schließlich nicht von allein.

Die Zubereitung ist – wie im Rezept versprochen – sehr einfach, nur die benötigte Zeit lässt uns ins Schwitzen kommen. Als ungeübte Hobbyköche brauchen wir statt 15 Minuten knapp eine Stunde, sodass wir es auf dem Weg zu unserer Vorspeise etwas eilig haben, aber pünktlich erscheinen.

Angekommen im tiefsten Bruck halten die Gastgeber verschiedene Brotsorten und Aufstriche für uns bereit. Das eigene Essverhalten überdenken wir nun kritisch: Einerseits könnten wir uns schon an Avocadocreme und Tomatenbutter provisorisch satt essen — man weiß ja nicht, was einen zum Hauptgang erwartet. Andererseits sollte man aus dem gleichen Grund noch Platz lassen, was wir auch tun.

Zum Nachtisch eine Creme. Sehr fein. © privat



Die Zeit vergeht wie im Flug, wir verabreden uns mit den gesprächsfreudigen Tischnachbarn auf ein späteres Bier im E-Werk und ziehen weiter. Dass wir uns bei der Vorspeise gezügelt haben, sollte sich auszahlen, das nächste Kochteam kredenzt feinste Allgäuer Käs’spatzen. Das einzige, was die beiden Studentinnen nicht berechnet haben, ist, dass lediglich zu sechst gegessen wird. Gefühlt hätte die Portion gereicht, um zwölf Personen satt zu bekommen: "Macht aber nichts", meinen die beiden, "dann wärmen wir den Rest eben morgen wieder auf."

Auch hier verspricht man sich am Ende des studentischen Smalltalks, sich im Kulturzentrum wiederzusehen und geht seiner Wege, wir verabschieden uns etwas früher, da wir noch letzte Vorbereitungen für unseren Auftritt zu erledigen haben.

Heimspiel ist jetzt also angesagt: Kaum haben wir die letzten Mandeln und Minzblätter auf den Cremes platziert, klingelt es auch schon an der Tür. Der Moment der Wahrheit naht. Vier ebenfalls bereits gut gesättigte Köche absolvieren den letzten Gang bei uns.

Das Fazit: Alle Beteiligten sind hellauf begeistert, auch wenn die Quark-Mascarpone-Mischung derart mächtig war, dass mancher sein Schälchen nicht ganz auslöffeln konnte. Aber egal, damit können wir leben. Das Feierabendbier im E-Werk haben wir uns alle verdient.