Rabiate Räuber schlachteten Fahrzeug aus

Schaden am Wohnmobil in Schallershof beträgt 10 000 Euro - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Schallershof ein Wohnmobil ausgeschlachtet. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro.

Symbolbild Polizei Foto: nn



Die Unbekannten drangen in der Zeit zwischen 18.20 Uhr am Dienstag und 8.15 Uhr am Mittwoch auf das Gelände des Autohandels in der Schallershofer Straße ein. Anschließend entwendeten sie zahlreiche Fahrzeugteile von und aus einem dort stehenden Wohnmobil.

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Ermittler des Fachkommissariats für Einbruchsdelikte suchen nun nach Zeugen des Diebstahls.

Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die im Tatzeitraum im Bereich der Schallershofer Straße aufgefallen sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer (09 11) 21 12 33 33 entgegen.

