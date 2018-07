986 Kinder sind am Freitag beim 30. Erlanger Schülertriathlon dabei gewesen - so viele wie noch nie zuvor. Sie schwammen im Freibad West um die Wette und radelten und liefen am Main-Donau-Kanal so schnell sie konnten. Im Triathlon-Stadion des TV 48 Erlangen sprinteten die Mädchen und Jungs durch das Ziel der Großen. © Harald Sippel