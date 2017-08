Radfahrer erlitt mehrere Brüche bei Hemhofen

HEMHOFEN - So sollte eine Radelfahrt wohl nicht enden. Zumindest dürfte der Geschädigte seine Fahrt am Morgen nicht mit dem Gedanken angetreten haben, bei einem Unfallmehrere Brüche zu erleiden.

Symbolbild



Wie sich in der Unfallrekonstruktion der Polizei zeigte, befuhr der 62-jährige Geschädigte in einer Gruppe von mehreren Radlern den Flurbereinigungsweg entlang der Bundes-straße 470. In Höhe der Hemhofener Kläranlage musste er mit dem Elektrofahrrad die Bundesstraße überqueren, übersah den bevorrechtigten, aus Richtung Adelsdorf kommenden Pkw-Fahrer.

Der 66-jährige Fahrzeugführer versuchte zwar noch zu reagieren, konnte jedoch den Unfall nicht mehr verhindern. Es kam zur Kollision der beiden Gefährte. Der Fahrradfahrer wurde auf die Motorhaube geschleudert und stieß mit der Schulter gegen die Windschutzscheibe.

Ein verständigter Notarzt übernahm die Erstversorgung. Nach ersten Einschätzungen dürfte der Radfahrer Frakturen an Beinen und im Schulterbereich aufweisen. Er wurde in die Chirurgie Erlangen gebracht. Im Gesicht hatte er eine Platzwunde.

Am Fahrzeug des Unfallbeteiligten entstand ein Schaden von 2500 Euro.

