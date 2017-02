Radfahrerin in Erlangen schwer verletzt

ERLANGEN - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen wurde eine Fahrradfahrerin in Erlangen schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Steudacher Straße/Dorfstraße.

Symbolbild © colourbox.com



Eine 48-jährige Radfahrerin aus Herzogenaurach befuhr um kurz nach fünf Uhr die Erlanger Dorfstraße mit vorschriftsmäßig eingeschalteter Beleuchtung in Richtung Osten und wollte gerade den Kreuzungsbereich queren. Zu diesem Zeitpunkt wollte eine 32-Jährige aus Baiersdorf mit ihrem Fahrzeug von der Steudacher Straße kommend nach rechts in die Dorfstraße einbiegen.

Dabei übersah die Pkw-Fahrerin die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und erfasste diese. Die Radfahrerin kam durch den Zusammenstoß auf den Asphalt zum Liegen und erlitt Verletzungen an der Hüfte und am Oberkörper.

Die 48-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme der Universitätsklinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Am Pkw der 32-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro; am Fahrrad der 48-Jährigen entstand Totalschaden.

