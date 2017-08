Radfahrerin in Erlangen schwer verletzt

vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Fahrzeugtür geöffnet, ohne sich umzudrehen.

Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer hatte nach Angaben der Polizei in der Straße Am Pestalozziring sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Anschließend öffnete er die Fahrertür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Dabei übersah er eine 45-jährige Radfahrerin, die frontal in die Tür fuhr und auf den Asphalt stürzte. Nach dem Sturz blieb die 45-Jährige bewusstlos liegen.

Der hinzugerufene Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, schloss nach einer ersten Untersuchung der Radfahrerin zunächst Lebensgefahr nicht aus. Die 45-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme der Universitätsklinik verbracht. Hier ergaben die Untersuchungen, dass die Frau durch den Unfall zwar schwer verletzt ist, jedoch keine Lebensgefahr besteht.

Am Fahrzeug des 31-Jährigen entstand ein Schaden von rund 200 Euro; am Fahrrad etwa 100 Euro.

