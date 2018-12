Radler auf der A3 bei Erlangen

32-Jähriger hatte Glück, dass die Fahrt für ihn unfallfrei endete - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Uneinsichtig und sich keines Fehlverhaltens bewusst, ist ein 32-Jähriger mit seinem Fahrrad nachts bei Frauenaurach auf die Autobahn gefahren und veranlasste gleich mehrere Autofahrer, den Notruf zu wählen.

© dpa



Foto: dpa



Nur der aufmerksamen Fahrweise und dem vorbildlichen Eingreifen eines Verkehrsteilnehmers, der den Radfahrer in einer Pannenbucht anhalten konnte, ist es zu verdanken, dass bei dem dichten Reiseverkehr die Fahrt für den jungen Mann unfallfrei endete. Die A 3 ist in diesem Bereich ohne Seitenstreifen ausgebaut. Zudem war die Person dunkel gekleidet und die Fahrradbeleuchtung defekt. Nach bezahlen eines Verwarnungsgeldes wurde er und sein Fahrrad, von der Polizei, nach Erlangen gebracht. Vom Stadtgebiet aus konnte der in Erlangen wohnhafte Mann seinen Heimweg antreten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en