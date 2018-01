Radteam Herrmann greift in der Bundesliga an

Baiersdorfer haben sich mit neuen Fahrern für die zweite Saison große Ziele gesteckt - vor 11 Stunden

BAIERSDORF - Das Herrmann Radteam aus Baiersdorf startet dieses Jahr in seine zweite Bundesliga-Saison. Mit noch stärkeren Fahrern soll nach Platz vier zur Premiere nun noch mehr drin sein. Vielleicht sogar die Meisterschaft.

Das Team (von links): Lukas Ortner, Leon Echtermann, Arne Egner, Robert Müller, Victor Brück, Miguel Heidemann, Florian Obersteiner, Marcel Franz, Christian Mager, Christopher Hatz.



Grischa Janorschke war noch selbst in der Reihe stramm gestanden, im blauen Rennfahrer-Anzug, mit nackten, drahtigen Waden und den Schuhen fürs Klickpedal. 364 Tage später steht er wieder dort, allerdings in Jeans und T-Shirt. Der ehemalige Radprofi hat die Seiten gewechselt. Endgültig. Das Radteam Herrmann unterstützt er in dieser Saison als Teamleiter, Coach und Begleiter für alle Lebenslagen. "Bei den Rennen steige ich lieber aufs klimatisierte Auto um."

Schon 2017 war für den gebürtigen Oberfranken ein "Jahr des Umbruchs". Janorschke begann zu arbeiten, fürs Radfahren blieb da immer weniger Zeit. "Ich habe nicht mehr das Pensum hinbekommen. Während der Saison war mir früh klar, dass ich das eine Jahr mitnehme, dann aber aufhöre." Nun hat er das neue Bundesliga-Team vorgestellt. Dabei blickte der Verein auch zurück auf ein Jahr der Erfolge. Nicht nur durch die gelungene Premiere in der Bundesliga, sondern auch mit der Bayerischen Straßenradmeisterschaft sorgten die Baiersdorfer für Aufsehen.

Es war das erste Rennen dieser Art im Erlanger Umland. Die Organisation hatte sich gelohnt: "Der Erfolg hat uns alle überrascht", sagt der Vereinsvorsitzende Peter Renner. "Zusammen konnten wir tollen Sport sehen und viele Zuschauer an die Strecke locken." Es war tatsächlich ein aufregender Tag. Nur ein Heimsieg wollte in der Elite-Klasse nicht gelingen. Damit soll es nun in der Bundesliga klappen.

Dass die Mannschaft in ihrer zweiten Saison ohne Grischa Janorschke zurecht kommen wird, darin ist sich zumindest einer sehr sicher: Grischa Janorschke. Das Team ist gut aufgestellt, allerdings auch neu zusammengesetzt. "Wir hatten zehn Rennfahrer, fünf davon sind so durch die Decke gegangen, dass sie uns für Profi-Teams verlassen haben", sagt der 29-Jährige. "Das ist auch eine Auszeichnung für die Arbeit hier."

Als sich die Baiersdorfer ins Abenteuer Bundesliga wagten, "war wirklich nicht davon auszugehen, dass sich die einzelnen Fahrer so gut entwickeln". Die Mannschaft war 2017 komplett neu, viele Fahrer kamen hinzu, die in anderen Teams schlichtweg nicht unter gekommen waren. "Durch die Bank sind die einzelnen Fahrer dann bei uns die beste Saison ihrer Karriere gefahren. Es gab eine positive Aufwärtsspirale, die Jungs haben sich gegenseitig nach oben gepusht."

Platz vier war also im Nachhinein keine Überraschung — und geht es nach den Verantwortlichen, soll es auch nicht dabei bleiben. "Wir wollen als Mannschaft nun den nächsten Schritt gehen", sagt Janorschke. "Vom reinen Potential ist das Team nun höherwertiger als das im Vorjahr. Aber es kann so viel passieren, Stürze, Verletzungen." Vorhersagen kann man eine Saison kaum. "Doch wir wollen die Leistung aus 2017 toppen." Der Blick richtet sich also nach oben.

Grischa Janorschke stellt das neue Team vor. Selbst ist er nun Teamleiter.



Top-Zugang ist Christopher Hatz. "Er kann Sprinten und Zeitfahren. Deshalb hat er auch schon die Bundesliga-Gesamtwertung gewonnen", sagt Janorschke. "Christopher war jahrelang in Continental-Profiteams unterwegs. Jetzt hat er Bock, sich unserem jungen, dynamischen Projekt anzuschließen." Der 26-Jährige studiert in Ansbach, Verwandte seiner Freundin wohnen in Bubenreuth. Die Verbindung nach Franken, sie war also schon da. Nun trägt der Wiesbadener auch das blaue Trikot der fränkischen "Herrmänner". "Wir wollen in der Bundesliga Spaß haben", sagt Hatz. "2017 war ich Dritter in der Gesamtwertung, ich war auch schon zweimal Zweiter. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Podestplatz frei."

Ebenfalls neu im Team sind Zeitfahr-Spezialist Leon Echtermann, Arne Egner, der zuletzt in den USA studiert hat, Victor Brück, der am Berg stark ist, Youngster Miguel Heidemann, Allrounder Marcel Franz und Christian Mager, der "zwei Jahre lang die größten Rennen der Welt gefahren ist" ,wie er sagt. Einen Vertrag bei einer Profi-Mannschaft hat der 26-Jährige nicht mehr bekommen, jetzt wechselt er ins Berufsleben und fährt für das Radteam Herrmann.

Aus der Premieren-Saison geblieben sind Lukas Ortner, Florian Obersteiner und Robert Müller. Auch ohne Grischa Janorschke könnte in diesem Jahr also etwas gehen. Um in die nächste höhere Rennklasse aufzusteigen, bräuchte es neben Stefan Herrmann allerdings noch einen weiteren Hauptsponsor. Aber darüber kann man ja reden, wenn die Meisterfeier vorbei ist.

