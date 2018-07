Ran an die Literaten in Erlangen

ERLANGEN - Die Poeten kommen: Vom 23. bis 26. August sind über 80 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Literaturkritiker und Publizisten zum 38. Erlanger Poetenfest eingeladen. Ein Novum: Finanzielle Unterstützung erhält das Poetenfest erstmals vom neuen Sponsor, der Sparkasse Erlangen.

Großes Interesse: Paul Maar gibt 2017 am Nebenpodium Auskunft über sein Schaffen. © Archivfoto: Peter Roggenthin



Autorenporträts sind Marcel Beyer, Daniel Kehlmann, Christoph Ransmayr und Natascha Wodin gewidmet (siehe auch Bericht im EN-Hauptteil). An den Lesenachmittagen im Schlossgarten präsentieren unter anderem Maria Cecilia Barbetta, Nora Bossong, Alex Capus, Michael Kleeberg, Angelika Klüssendorf, Ursula Krechel, Michael Lentz, Tanja Maljartschuk, Christoph Peters und Hans Pleschinski ihre Neuerscheinungen. Außerdem stellen Raoul Schrott, Andrea Scrima und Helmut Lethen ihre aktuellen Bücher vor und die diesjährige Georg-Büchner-Preisträgerin Terézia Mora ist zu Gast. Zum Programm des viertägigen Festivals, zu dem rund 12 000 Besucher erwartet werden, zählen weiterhin die Erlanger Übersetzerwerkstatt, Ausstellungen, Nachtprogramme und ein umfangreiches Programm für Kinder und Familien. Zum ersten Mal ist die Stadt- und Kreissparkasse ErlangenHöchstadt-Herzogenaurach Haupt-sponsor des Erlanger Poetenfests.

Eine ganze Reihe von Sonderveranstaltungen bereichern auch in diesem Jahr das Programm: Fatma Aydemir, Antonia Baum, Kristine Bilkau, Nora Gomringer und Annika Reich lesen ihre Kurzgeschichten aus der Anthologie "Sagte sie. 17 Erzählungen über Sex und Macht" und kommen darüber ins Gespräch. Die "Lange Nacht des

Kommt auch: Die diesjährige Georg-Büchner-Preisträgerin Terézia Mora. © Foto: Uwe Anspach/dpa



Weiterschreibens" präsentiert in einem lyrisch-musikalischen Abend Texte von geflüchteten Autorinnen und Autoren, die jeweils in Tandems mit einer deutschen Schriftstellerin – Kristine Bilkau und Omar Al-Jaffal, Nora Bossong und Rasha Habbal, Monika Rinck und Ramy Al-Asheq – entstanden sind. Philipp Weiss präsentiert eine multimediale Umsetzung seines kühnen Roman-Projekts "Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen", die Volkshochschule thematisiert in einer eigenen kleinen Veranstaltungsreihe mit Ulla Lachhauer, Elli H. Radinger, Jutta Gerecke, Uwe Jark und Werner Kunst den realen und literarischen Umgang mit Bienen und Wölfen.

Anlässlich der Ausstellung im Stadtmuseum zeigt Herbert Heinzelmann, dass die erfolgreichsten Comic-Helden bürgerlich als Reporter arbeiten. Das Berliner "Poetry Project" präsentiert sich mit einer Filmpremiere, zweisprachigen Schreibworkshops und einer für alle Besucher offenen Schreibwerkstatt. Mit "Ankommen in Deutschland" werden neue, in einem deutsch-arabischen Schreibworkshop mit Larissa Bender und Rosa Yassin Hassan vor dem Poetenfest entstandene Texte junger Geflüchteter aus der Region präsentiert.

Bildfolgen und Collagen

Im Ausstellungsraum der Universitätsbibliothek werden eindrückliche Bildfolgen und Collagen des Kriegsreporters Wolf Böwig gezeigt, der über vierzig Konflikte fotografisch begleitet hat. Anlässlich der Kooperationsausstellung im Stadtmuseum "Zeich(n)en der Zeit – Comic-Reporter unterwegs", die seit dem 18. Internationalen Comic-Salon läuft, entwickeln Comic-Künstler und Journalisten gemeinsam Comic-Reportagen über Erlangen, die im Kunstverein und später in der Redaktion der Erlanger Nachrichten präsentiert werden. Bei der "Druck & Buch" werden bibliophile Gesamtkunstwerke in einer Verkaufsausstellung geboten. An Kinder und Familien wenden sich wieder eine große Bilderbuch-Lesewiese, die beliebte Druckwerkstatt und diesmal mit "Antonia Botanika" auch eine Comic-Rallye quer durch den Botanischen Garten. Musikalisch umrahmt wird das 38. Erlanger Poetenfest von der Pianistin und Komponistin Ulrike Haage und dem Gitarristen und Elektronikmusiker Christian Meyer.

Das Programmheft ist ab Mitte August an ausgewählten Vorverkaufsstellen und Buchhandlungen zum Preis von vier Euro erhältlich. Der Vorverkauf für kostenpflichtige Veranstaltungen startet am

heutigen Samstag unter www.poetenfest-erlangen.de und www.reservix.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.

