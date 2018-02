Randale beim Kehraus in Neunkirchen

Polizei musste zwei Männer in Fesseln abtransportieren - vor 3 Stunden

NEUNKIRCHEN - Gleich zweimal mussten die Streifen der Polizei Forchheim wegen renitenter, alkoholisierter Männer zu Faschingsfeiern nach Neunkirchen ausrücken. Beide Kerle mussten gefesselt abtransportiert werden.

Symbolbild © News5



Symbolbild Foto: News5



Zuerst kam es beim Faschingskehraus in einer Gaststätte in der Anton-von-Rotenhan-Straße gegen 17.30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem stark alkoholisierten Gast und einem Security-Mitarbeiter. Letzterer hatte den betrunkenen 19-Jährigen auf das bestehende Rauchverbot hingewiesen, als dieser im Innenbereich eine Zigarette rauchte. Als er ihn nach draußen in den Raucherbereich gebeten hatte, rammte ihm der 19-Jährige das Knie so heftig in den Unterleib, dass er zu Boden ging. Mit Unterstützung mehrere Security-Mitarbeiter wurde der 19-Jährige Aggressor schließlich zu Boden gebracht und der Polizei übergeben. Da er weiter tobte und auch von den Polizeieinsatzkräften nicht zu beruhigen war, musste er schließlich, an Händen und Füßen fixiert, ins Bezirksklinikum Erlangen eingewiesen werden, wo er von den dortigen Ärzten mit Medikamenten ruhig gestellt wurde.

Gegen 19.15 Uhr musste ein ebenfalls alkoholisierter und aggressiver Mann in Gewahrsam genommen werden, nachdem er einem mehrfach ausgesprochenem Platzverweis in der Von-Pechmann-Straße nicht Folge leistete. Gegen den 28-jährigen Dachdecker bestand bei der dortigen Faschingsfeier ein Hausverbot, über das er sich vehement hinwegsetzte. Der Betroffene, der sich ebenfalls nicht beruhigen ließ, musste schließlich mit unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er wurde

anschließend in einer Haftzelle der Polizeiinspektion Forchheim ausgenüchtert.