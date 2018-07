Randale in Uttenreuth: Pfleger schlägt grundlos auf Pferd ein

Mann war offensichtlich alkoholisiert - dann ging er Passanten an - vor 1 Stunde

UTTENREUTH - Am Samstag kam ein stark alkoholisierter Pferdepfleger in einen Stall in Uttenreuth und schlug ohne Grund auf ein Pferd ein. Doch das war nur der Beginn der Randale.

Als Passanten versuchten, den Mann an den Schlägen zu hindern, prügelte er auf diese Personen ein und bespuckte sie. Als die Polizei hinzukam, hatte sich der Mann größtenteils beruhigt. Aber nur scheinbar, denn: Plötzlich ging er auf die Polizeibeamten los und trat nach ihnen.

Daraufhin wurden dem Mann Handfesseln angelegt und er wurde vorläufig festgenommen. Der 33-jährige Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde zur Ausnüchterung in eine Haftzelle gebracht. Der Staatsanwalt ordnete eine Sicherheitsleistung von 500 Euro an.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en