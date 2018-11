Randalierer geht auf Polizei in Erlangen los

ERLANGEN - Besorgte Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Bruck haben nachmitags die Polizei alarmiert, da ein Mann randalierte.

Gewalt Foto: dpa



Die Polizeistreife traf kurz darauf auf einem 36-jährigen Mann. Bereits beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 36-Jährige äußerst aggressiv. Dies gipfelte in Schlägen gegen die Einsatzkräfte. Dem Renitenten wurden daraufhin Handschellen angelegt.

Aber der Mann kam weiterhin nicht zur Ruhe. Auch mit gefesselten Händen ging er wiederholt körperlich gegen die Polizisten vor. Der Randalierer stand mit über 1,3 Promille unter Alkoholeinfluss. Der 36-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten zudem kleinere Mengen an Rauschgift. In wie weit die Rauschmittel mit dem aggressiven Verhalten des Mannes in Verbindung stehen, wird derzeit ermittelt. Der Polizeibekannte muss sich nun strafrechtlich wegen Widerstands und einer Zuwiderhandlung nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

