Passanten alarmierten am Montagmittag die Feuerwehr Erlangen, denn aus dem ungenutzten Siloturm auf dem Günther-Gelände drang Rauch. Für die Einsatzkräfte begann wenig später ein komplizierter und gefährlicher Einsatz: Denn es war unklar, wie sicher die Ebenen in dem verlassenen Gebäude sind. Erst nach zwei Stunden gelangten die Trupps zum Brandherd und konnten mit den Löscharbeiten beginnen. Düngemittelreste hatten Feuer gefangen, wie es dazu kommen konnte, soll nun die Polizei klären.

Erlangen kann lecker: Beim Foodtruck "Round-up" am Marktplatz trafen sich am Sonntag Feinschmecker aus der Hugenottenstadt und dem Land. An einem Stand gab es sogar knackige Insekten zu verkosten. Die Bilder!