Rat für die Eltern Frühgeborener in Erlangen

Ab Ende September trifft sich Frühchengruppe in Erlangen - vor 40 Minuten

ERLANGEN - Ab September bekommen Eltern von Frühgeborenen in Erlangen Rat und Unterstützung in einer Frühchengruppe.

Frühchen © dpa



Fast jedes neunte Kind in Deutschland kommt zu früh auf die Welt. Die Eltern sind nach der Entlassung aus der Klinik oft verunsichert, berichtet Sonja Hähner, Leiterin der Frühförderung Kinderhilfe Erlangen: "Wird sich mein Kind normal entwickeln? Kann und muss ich jetzt etwas unternehmen, damit es schnell ‚aufholt‘? Eltern von Frühchen haben viele Sorgen und fühlen sich manchmal auch ein bisschen allein gelassen".

Abhilfe schafft ab dem 26. September die Erlanger "Frühchengruppe", die sich an jedem letzten Mittwoch im Monat in den Räumen der Frühförderung Kinderhilfe des Vereins für Menschen in der Hofmannstraße 67 trifft. Dort dreht sich alles um die frühgeborenen Kinder und ihre Familien.

Das Angebot richtet sich an Eltern von Frühchen von der Geburt bis zum dritten Geburtstag. "Die meisten Eltern bewegt wahrscheinlich die Frage, wie sie die Entwicklung ihres Kindes optimal fördern können", erklärt Sonja

Hähner. "Ein weiteres wichtiges Thema ist der Erfahrungsaustausch mit anderen betroffenen Eltern. Die genauen Inhalte der Frühchen-Gruppentreffs bestimmen die Teilnehmer selbst."

Die gemeinsame Leitung der Frühchengruppe übernehmen eine Frühförderfachkraft und eine Sozialpädagogin der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen. "In unserer täglichen Arbeit in der Frühförderung stellen wir immer wieder fest: je früher die individuelle Unterstützung beginnt, desto mehr profitieren die Kinder", so Hähner weiter. "Da war es nur konsequent, der Anregung betroffener Eltern zu folgen und mit Unterstützung des Sonderfonds für Kinder der Erlanger Bürgerstiftung eine eigene Frühchengruppe einzurichten."

