Räuber steigen in Dormitz durchs Dach ein

Unbekannte stehlen Zigaretten und Alkohol und Wert von rund 20.000 Euro - vor 43 Minuten

DORMITZ - Ein großer Fang: Die Räuber stiegen in einem Supermarkt in Dormitz über das Dach ein und ließen Zigaretten sowie Alkoholika im Wert von rund 20.000 Euro mitgehen.

Die Polizei bittet um Hinweise, denn die Täter entkamen unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler drangen die Einbrecher am frühen Sonntagmorgen über das Dach in den Markt in der Straße "Bierleinswiesen" am Ortsrand von Dormitz ein. Die Unbekannten nutzten dafür eine Leiter, die sie zuvor bei einem weiteren Einbruch in eine benachbarte Scheune erbeutet hatten.

Viele offene Fragen

Aus dem Einkaufsmarkt nahmen die Unbekannten zahlreiche Zigaretten und alkoholische Getränke mit, schnell verließen das Gebäude wieder. Niemand hatte etwas beobachtet, die Täter konnten flüchten. Dabei hinterließen sie Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Samstagabend im Bereich des Marktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat insbesondere am frühen Sonntagmorgen verdächtige Geräusche wahrgenommen? Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0951) 9129491 entgegen.

