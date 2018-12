Raubüberfall auf Erlanger Gaststätte

Unbekannter bedrohte Angestellte mit Messer - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Ein bislang Unbekannter hat in der Paulistraße ein Restaurant überfallen und eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Mit mehreren hundert Euro Beute suchte der Mann das Weite.

Symbolbild © colorbox.com



Symbolbild Foto: colorbox.com



Der Raubüberfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag, 14.Dezember, in der Paulistraße. Der bislang unbekannte Täter betrat gegen 0.15 Uhr das Restaurant und bedrohte die 20-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Nachdem er mehrere hundert Euro Bargeld an sich genommen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Unmittelbar im Anschluss eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Das Opfer blieb körperlich unverletzt, steht aber unter dem Eindruck des Erlebten.

Täterbeschreibung: Männlich, etwa 1,90 Meter groß und sehr dick. Der Täter sprach hochdeutsch. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jacke sowie schwarzen Springerstiefeln bekleidet. Zudem war der Täter mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Unter der Nummer (0911) 21 12 33 33 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

en