Raubüberfall in Eltersdorf: 3000 Euro für hilfreiche Tipps

Im August kam es im Erlanger Stadtteil Eltersdorf zu einem brutalen Überfall - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zwei Täter erbeuteten vor wenigen Wochen Bargeld, als sie in Erlangen zwei Angestellte einer Zigarettenautomatenfirma brutal ausraubten. Die Polizei sucht seitdem nach den Männern und bittet nun erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz nach zwölf Uhr mittags am 16. August befüllten zwei Angestellte in der Schießhausstraße in Erlangen-Eltersdorf einen Zigarettenautomaten. Plötzlich wurden sie von zwei Männern überrascht. Einer von ihnen griff einen Angestellten an und verletzte ihn leicht, der andere Täter bedrohte sie mit einer Waffe und verlangte das Bargeld.

Danach flüchteten die Täter zunächst zu Fuß, stiegen aber vermutlich kurz darauf in ein Taxi. Außerdem stand zur Tatzeit ein roter Pkw mit Stufenheck in der Nähe, dessen Fahrer möglicherweise auch etwas mit der Tat zu tun haben soll. Sowohl das Taxi als auch das rote Fahrzeug fuhren danach mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kreuzsteinstraße davon.

Der rote Pkw stand vermutlich von 11 bis 12 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung vor dem Eingang des Friedhofs in Eltersdorf, wo die Fahrer auch mit zwei Radfahrern Kontakt gehabt haben sollen. Die Polizei ermittelt in dieser Sache bereits seit der Tat am 16. August, nun bittet sie dringend um Zeugenhinweise und ruft auch eine hohe Belohnung aus.

Täterbeschreibung:

Zwei Männer, beide ca. 180-190 cm groß, normale Figur, schwarz gekleidet. Während des Überfalls trugen sie schwarze Sturmhauben und einer von beiden nutzte eine silberfarbene Schusswaffe. Sie flüchteten mit Bargeld in einer lilafarbenen Alditüte.

Die Kriminalpolizei bittet nochmals um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere die beiden Fahrradfahrer, die Kontakt zu den Insassen des roten Autos hatten, oder Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, zu den beiden Radfahrern oder zum Taxifahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0911 2112-333 in Verbindung zu setzen. Für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung des Falles hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.