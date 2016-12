Großeinsatz in Erlangens Norden: Am Freitagabend brannte ein Auto in einer Tiefgarage auf dem Gelände der Uni-Klinik. Rauch waberte durch die Straßen, die Feuerwehr musste mit Wärmebildkameras vorrücken, um den brennenden Wagen zu lokalisieren. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, verletzt wurde niemand. © ToMa