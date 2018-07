Bei bestem Sommerwetter fanden sich über 3000 Besucher am Dechsendorfer Weiher ein, um das 15-jährige Jubiläum des "Klassik am See"-Festivals zu feiern. Das hätte eigentlich bereits 2017 stattfinden sollen, musste damals allerdings wetterbedingt ausfallen. Highlight war bei der verspäteten Geburtstagsfeier unter anderem die Wiederaufführung von Carl Orffs Carmina Burana mit einem beeindruckenden Chor mit 200 Sängerinnen und Sängern.

Mitten im Berufsverkehr sind auf der A73 zwischen Möhrendorf und Baierdorf am Mittwoch mehrere Autos aufeinander aufgefahren. Zwei Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt, zwei weitere leicht. Auch ein Rettungshubschrauber musste landen. Es bildete sich ein großer Stau, ganze Straßenzüge in Erlangen waren plötzlich dicht.

Beim traditionellen Fischerstechen in Kosbach versuchte sich auch Fischereichef Christoph Oberle selbst im Boot. Für Teilnehmer und Zuschauer war jede Menge Spaß garantiert.

Das 1989 aus einer Feierlaune geborene Fest wurde schnell zum politischen Statement gegen Wohnraumvernichtung und Spekulantentum. Zwar spielte das Wetter am Wochenende nicht so recht mit, das hielt viele aber nicht davon ab, einen Abstecher in die Bismarckstraße zu machen und einer der 13 Bands zu lauschen.