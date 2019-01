Regen verwässerte Erlanger Eislaufvergnügen

ERLANGEN - Mit einer fulminanten Show von Schlittschuhläuferinnen des TSV 1846 Nürnberg war die Eisbahn auf dem Marktplatz vor dem Palais Stutterheim in Erlangen Ende November eröffnet worden, der Abbau folgte nun gänzlich unspektakulär.

Vorbei ist es mit dem Eislaufen auf dem Erlanger Marktplatz. Die Kunsteisbahn wurde am Montag abgebaut. Die Regentage haben das Eislaufvergnügen in dieser Saison etwas verwässert. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Bereits am Sonntagabend wurde mit dem Auftauen der Kunsteisfläche begonnen, am Montagmorgen rückten dann die Arbeiter an, um die Fläche in ihre Einzelteile zu zerlegen, auf Lastwagen zu verstauen und abzutransportieren. Damit ist "Erlangen on Ice" für diese Saison beendet.

Das siebte Jahr dieser Veranstaltung war nicht unbedingt das beste. "Wir hatten diesmal Pech mit dem Wetter", so Christian Frank. Und damit meint der Erlanger City-Manager die etlichen Regentage, die das Ganze letztlich nicht zu einem Top-Jahr werden ließen. Zuweilen musste die Eisfläche sogar komplett gesperrt werden — zu viel Regenwasser, zu groß die Gefahr.

Auch wenn man deswegen wohl etwas hinter den Besucherzahlen aus dem Vorjahr zurückbleibt, ist doch eines gewiss: "Die Resonanz der Leute ist nach wie vor sehr groß", so Frank. Überhaupt sei die Kombination aus Eislauffläche und Waldweihnacht eine gelungene Sache.

Auch wenn es jetzt mit "Erlangen on Ice" vorbei ist — möglicherweise kommen ja noch einige Frosttage, so dass die Erlanger Seen wieder zum Schlittschuhlaufen einladen. Und wenn es tatsächlich nochmal kalt werden sollte, dann werden sicherlich auch die Spritzeisflächen wieder hergerichtet. Ganz ist der Winter schließlich noch nicht vorbei.

rwi/kds