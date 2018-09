Regenschirm in Erlangen als Waffe eingesetzt

ERLANGEN - Eine 55-jährige Frau hat bei einem Streit einen ebenfalls 55-jährigen Mann mit einem Regenschirm verprügelt.

Regenschirm im Sand am Hauptmarkt nach der Smart Beach Tour. Foto: Teresa Schindler



Am Anger geriet die Frau auf offener Straße mit dem gleichaltrigen Mann in einen Streit. Die Dame schlug während der Auseinandersetzung mit einem Schirm auf ihren Kontrahenten ein. Durch die Attacke trug der Mann Verletzungen an der Hand davon. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die 55-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen unter der Rufnummer (0 91 31) 76 01 14 in Verbindung zu setzen.

