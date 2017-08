Reger Zuspruch beim Erlanger Altstadtfest

Gastronomie und Musik auf dem Altstädter Kirchenplatz zogen viele Besucher an - 31.07.2017 06:00 Uhr

ERLANGEN - Es ist mehr als ein reines Stadtteilfest: Von Freitag bis Sonntag fand auf dem Altstädter Kirchenplatz das 24. Altstadtfest statt und lockte viele Besucher an.

Wieder einmal sehr gut besucht: das Altstadtfest auf dem Altstädter Kirchenplatz. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Das erste Ferienwochenende und herrliches Sommerwetter — die besten Voraussetzungen also für das Altstadtfest. Abgesehen von einem gewittrigen Intermezzo am späten Sonntagnachmittag konnte die dreitägige Veranstaltung mit milden Temperaturen und einladendem "Draußensitz"-Wetter punkten. Nach vielen Tagen heftigen Regens samt Kälteeinbruch war dies mehr als willkommen. Dementsprechend viel Zuspruch bekam das Fest auf dem idyllischen Altstädter Kirchenplatz.

An allen drei Tagen kamen die Gäste in Scharen, genossen das kulinarische Angebot und ließen sich von den Bands mit Musik unterhalten. Am Freitag brachte die „Jake Daniel’s Band“ Schwung auf den Platz, am Samstag die Formation „Funkaholics“.

Besonders heiß her ging es am Sonntag Abend mit dem puertoricanischen Musiker Luis Chico Diaz und seinem "Orquesta Salsaborrr". Da schwangen viele Besucher die Hüften, mindestens der halbe Platz war in steter Bewegung, angetrieben von den südamerikanischen Rhythmen.

Ein rundum gelungenes Fest also — und für viele wieder einmal willkommener Treffpunkt und eine Gelegenheit für nette Gespräche.

Und Gutes tun konnte man auch, indem man Lose bei der Tombola des Zonta Club Erlangen kaufte — zu Gunsten der Fachstelle für Pflegende Angehörige von Demenzkranken.