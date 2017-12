Reggae und Ska gegen Intoleranz in Erlangen

"Jamaram" kommt am 27. Dezember ins E-Werk - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Am Mittwoch, 27. Dezember, ist ab 20 Uhr die Formation "Jamaram" zu Gast in der E-Werk-Clubbühne.

Plädiert für Weltoffenheit und Respekt: Die Formation „Jamaram“. © F.: E-Werk



An die 2000 Liveauftritte hat "Jamaram" seit der Gründung um die Jahrtausendwende in München schon absolviert. Seit Jahren tourt man durch Europa, Afrika und Südamerika. Das neue Album "Freedom of Screech" vereint Reggae, Ska und Dub mit Oldschool-HipHop, R’n’B und Latin. Die Platte ist Statement für Weltoffenheit und Respekt, gegen Intoleranz und Abschottung.

