Regnitzgrund in Erlangen war geflutet

Fluss trat über die Ufer und Radler bekamen nasse Beine - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Regnitzgrund bei Erlangen ist am Samstag weitgehend überschwemmt gewesen. Der höchste Pegelstand wurde gegen Mittag mit 4,20 Meter erreicht.

Wasserspielplatz? Nein, die Regnitz trat am Samstag über die Ufer — mehr Bilder unter www.nordbayern.de/erlangen. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Wasserspielplatz? Nein, die Regnitz trat am Samstag über die Ufer — mehr Bilder unter www.nordbayern.de/erlangen. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Zwar war bereits an der Thalermühlstraße die Fahrbahn gesperrt, weil das Wasser die Straße hin zur Wöhrmühlinsel total überflutet hatte. Auf die Insel aber konnte man über die Stahlbrücke gelangen, und dort war zumindest die Straße noch begehbar. Allerdings rauschten die Fluten mächtig unter der Brücke hindurch, und der ehemalige Campingplatz, auf dem jetzt eine Freizeitwiese mit Tischen und Stühlen entstanden ist, stand komplett unter Wasser.

Einige Mutige gab es, die sich mit dem Fahrrad weiter in Richtung Alterlangen und Büchenbach wagten, aber das ging nur mit großem Risiko. Das Ergebnis waren auf jeden Fall nasse Beine fast bis hinauf zu den Knien. Denn an einigen Stellen floss das Regnitzwasser an die 30 Zentimeter hoch durch den Regnitzgrund.

Etliche Neugierige hatte das Hochwasser auch in den Regnitzgrund gelockt, gab es doch durchaus einige romanische Ansichten. Denn das letzte Hochwasser hatte es laut Hochwassernachrichtendienst Bayern am 4. Juni 2013 gegeben. Damals wurde am Pegel in Hüttendorf 4,49 Meter gemessen. Am Samstagnachmittag fiel der Pegel langsam wieder, so dass mit Arbeitsbeginn am Montag der Regnitzgrund wohl wieder befahren werden kann.

kds