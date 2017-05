Reichsbürger am "Berg"? Stadt bleibt Erklärung schuldig

ERLANGEN - Die Stadt Erlangen zieht die Reißleine und beendet die Zusammenarbeit mit einem Künstler, der seit Jahren auf der Bergkirchweih seinen Stand aufgebaut hat. Wie die Verantwortlichen dessen Verbannung begründen, bleibt allerdings im Dunkeln.

Die Bergkirchweih mit ihren Kellern, Fahrgeschäften und Ständen ist, wie die Szene aus dem Vorjahr beweist, ein wahrer Besuchermagnet. Ein Zeichner, der in der Vergangenheit seinen Stand auf dem "Berg" hatte, ist nun ausgeschlossen worden. © Archivfoto: Harald Sippel



In seiner Jugend tourt er mit seiner Gitarre durch die Fußgängerzonen Europas, nach seiner Hippie-Zeit malt er, dreht Filme und arbeitet als Musikproduzent. Vor allem aber betätigt sich der Schausteller, der nach eigener Auskunft einer der schnellsten Porträtzeichner der Welt ist, als Weltverbesserer und prangert in seinen zahllosen Kurzfilmen Missstände auf der ganzen Welt an.

Viele Thesen, die der Schnellzeichner auf seiner Homepage veröffentlicht, sind allerdings bedenklich. Weil einige der Inhalte eine geistige Nähe zur Reichsbürgerbewegung vermuten lassen, zog die Stadt Erlangen die Reißleine und beendete die Zusammenarbeit mit dem Künstler. Eigentlich wollte der Schausteller dieses Jahr wieder mit seinen Zeichenkünsten Geld auf dem Berg verdienen, doch am Dienstag musste er auf Geheiß der Stadt seinen Stand abbauen.

Laut Konrad Beugel, dem für die Bergkirchweih verantwortlichen Wirtschaftsreferenten der Stadtverwaltung, hat der Schausteller diese Anweisung ohne große Diskussionen akzeptiert. Dabei ist der Zeichner kein Unbekannter am Berg. In den vergangen Jahren hat er immer wieder seine Staffelei auf dem Festgelände aufgebaut, um seine Kunden mit nur wenigen Kohlestrichen abzubilden.

"Bekannt und bewährt"

"Er gehörte zur Kategorie 'bekannt und bewährt'", erklärt Beugel. Der Schausteller habe sich in Erlangen nie etwas zu Schulden kommen lassen, seine Rechnungen pünktlich bezahlt und seinen Stand stets ordentlich und fristgerecht auf- und wieder abgebaut.

Der Entschluss zur Beendigung der Zusammenarbeit hängt laut dem Bergreferenten auch nicht mit der mutmaßlichen Nähe des Schaustellers zur Reichsbürgerbewegung zusammen. Wie die Stadt Erlangen dessen Verbannung von der Bergkirchweih begründet, darüber erteilt Konrad Beugel trotz mehrmaliger Nachfrage keine detaillierte Auskunft. Bei breiten Recherchen sei die Stadtverwaltung auf "Kriterien" gestoßen, die den Ausschluss von der Bergkirchweih rechtfertigen - mehr lassen sich Beugel und auch Stadt-Pressesprecher Christofer Zwanzig nicht entlocken. "Diese Kriterien gehen nur ihn und uns etwas an", so Beugel.

Erst Anfang dieser Woche hatte man im Erlanger Rathaus erfahren, dass dieser von Volksfest zu Volksfest tingelnde Porträtkünstler im Internet Theorien der Reichsbürgerbewegung verbreitet. Unter anderem behauptet er, dass die Bundesrepublik Deutschland kein souveräner Staat sei und dass immer noch das Besatzungsrecht gelte.

Krude Thesen

Zahlreiche weitere Verschwörungstheorien sind auf dessen Web-Auftritt zu finden, unter anderem hinsichtlich des Anschlags vom 11. September, der vermeintlichen Weltherrschaft der Illuminaten und die Manipulation der Menschen durch sogenannte Chemtrails. Extrem bedenklich sind schließlich rechtsextreme Ausführungen wie die menschenverachtende Fehldarstellung, dass die Gaskammern in den Konzentrationslagern der Entlausung der Häftlinge und nicht der Ermordung von Millionen von Menschen dienten. Des Weiteren war der Schausteller bei Mahnwachen in Regensburg zu Gast, wo er sich zusammen mit anderen Verschwörungstheoretikern ein Forum aufbaute.

Auf der Bergkirchweih und auf zahlreichen anderen Volksfesten in ganz Deutschland ist der Schnellzeichner aber nie negativ aufgefallen. "Wenn sich neue Schausteller bei uns bewerben, erkundigen wir uns bei anderen Kommunen, welche Erfahrungen sie mit denen gemacht haben", erklärt Konrad Beugel. Auch hier gab es von diesem Künstler, der laut Homepage "seine eigenen Wege geht", nichts Unliebsames zu berichten.

