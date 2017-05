"Reichsbürger" auf Bergkirchweih? Stadt lässt Stand abbauen

ERLANGEN - Kurz vor der Eröffnung der Bergkirchweih am Donnerstag macht die Veranstaltung mit einer Negativmeldung Schlagzeilen. Möglicherweise ist einer der Standbeschicker ein "Reichsbürger". Die Stadt Erlangen hat die Zusammenarbeit beendet.

Der Schausteller, um den es hier geht, nennt sich Toni All und ist nach eigener Auskunft einer der schnellsten Porträtzeichner der Welt. Auf seiner Internetpräsenz verbreitet der Mann Theorien der Reichsbürgerbewegung, wie, dass die BRD eine Firma und noch immer besetzt sei.

Laut Bergreferent Konrad Beugel ist All kein Neuer am Berg: "Er war schon mehrere Male dabei". Der Mann gehöre zur Kategorie "bekannt und bewährt". Nach umfassenden Recherchen erklärte Stadt-Pressesprecher Christofer Zwanzig schließlich am Dienstagmittag: "Die Stadt Erlangen hat auf Grund der Medienberichte noch einmal umfassende eigene Recherchen gestartet.

Auf Grund dieser Recherchen beenden wir die Zusammenarbeit mit besagten Beschicker und fordern ihn zum Abbau seines Standes auf."

Zu einem derartigen Hintergrund des Mannes sei der Stadt bisher nichts bekannt gewesen. Auf der Erlanger Bergkirchweih, so Zwanzig, feiern Menschen unterschiedlichster Herkunft und leben unser Motto "Offen aus Tradition". Das sei für die Stadt Erlangen "sehr wichtig".

