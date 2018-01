"Rein ins Vergnügen" ist manchmal gar nicht so einfach

ERLANGEN - Auch 2017 hatte wieder viele Kultur-Highlights zu bieten. Eigentlich kein Wunder: Schließlich war das Jahr mit einem Massenansturm auf eine Ausstellung bereits mehr als vielversprechend gestartet. Kultur-Redakteur Stefan Mößler-Rademacher blickt zurück.

Einlass-Stopp! So etwas gibt es auch nicht alle Tage: Eine Menschenschlange hat sich vor den Kunstpalais-Toren gebildet, derweil Juergen Teller im Inneren fröhlich plaudert. © Archivfotos: Harald Sippel



"Einlass-Stopp! Gerade kommt hier keiner mehr rein." Hat man so etwas schon einmal bei der Eröffnung einer Kunst-Ausstellung in Erlangen erlebt? Auf dem Marktplatz steht an diesem kühlen Januar-Abend den ganzen Abend über eine lange Schlange mit Menschen, die Einlass ins Kunstpalais begehren. Schließlich kommt es nicht so oft vor, dass ein international renommierter Fotograf in Erlangen seine Bilder zeigt. Wer weiß, vielleicht hat er gar Kate Moss, Charlotte Rampling oder einen anderen Star im Schlepptau?

Juergen Teller – der aus Bubenreuth stammt, seit drei Jahrzehnten in London lebt und zu den international bekanntesten Fotografen gehört – stellt erstmals in Erlangen aus. Geboten wird ein Querschnitt durch sein Werk. Angefangen von Fotos von Supermodels wie Claudia Schiffer bis hin zu sehr persönlichen Serien, in denen er sich mit Heimat und Identität auseinandersetzt.

Nun also die Erlanger Schau, über die der Fotograf sagt: "Es sollte etwas entstehen, das zeigt, dass mir die Heimat und meine Familiengeschichte wichtig sind. Aber auch, dass ich Kate Moss und Vivienne Westwood fotografiere. Ich bin eben anders und möchte das in dieser Ausstellung spielerisch lösen und auf intelligente Art und Weise zeigen. Ohne dabei großkotzig zu wirken. Ich bin eben in beiden Welten zu Hause. Ich will eine schöne Mischung finden. Im Untergeschoss gibt es deshalb auch ein sehr großes Foto von Bayern München mit meinem Sohn." Trotz des FCB-Mannschaftsfotos habe ich mich mit meiner Frau bereits lange vor dem offiziellen Start auf den Weg ins Kunstpalais gemacht. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes möchte man schließlich nicht verpassen. Dass es einen Ansturm auf die Ausstellung von Juergen Teller geben wird, war schließlich zu erwarten. So sichern wir uns also einen Platz und lauschen im proppenvollen Innenhof des Palais Stutterheim den Reden. Schön kurz: Die Ansprache von Teller selbst ist eher ein Dialog mit Kunstpalais-Leiterin Amely Deiss. Dem Mann mit der Pudelmütze, der sich einst von Bubenreuth aufgemacht hat, die große weite Modewelt zu erobern, ist die Aufregung und eine Prise Genugtuung (oder ist es Stolz?) über diesen großen Empfang in der alten Heimat — noch dazu vor den Augen der versammelten Familie — anzumerken.

War bei der langen Teller-Nacht dabei: EN-Redakteur Stefan Mößler-Rademacher.



Alles sehr unterhaltsam. Alles schön und gut. Wären nur die Räume nicht so überlaufen. Kunst-Betrachtungen sind da eigentlich nicht mehr möglich. Also erst mal los, sich ein Plätzchen fürs Abendessen suchen. Vor der Tür treffen wir auf Freunde, die es nicht ins Palais geschafft haben. Wir schmieden einen Plan: Gemütlich speisen — und danach zurück ins Palais. Dann wird es sicher nicht mehr so voll sein.

Eineinhalb Stunden später stehen wir wieder vor dem Türsteher an der Pforte zum Kunstpalais und kommen uns vor wie am Eingang zum P 1 in München. Okay, der nächste Plan muss her: Also ab ins Transfer. Dort ist ein Konzert — und wenn es wieder einen Türsteher gibt, hat dieser bestimmt Mitleid mit abgewiesenen und gedemütigten Kunstfreunden.

Gesagt, getan. Rein ins Vergnügen. Nach Mitternacht geht es zurück zur Vernissage. Immer noch herrscht hier eine "harte Tür", die lediglich vom "Berghain" in Berlin getoppt wird. Da wir wahrheitsgemäß angeben können, bereits "schon mal drin" gewesen zu sein, dürfen wir passieren. Im Innenhof tanzen dann alt und jung, Hipster und Buchhalter. Zwischendurch wuselt Juergen Teller herum und sorgt für den Wein-Nachschub. Die Stimmung wird von Minute zu Minute besser, das Ende der Party immer weiter in die Nacht hinausgeschoben.

Genau so muss eine Ausstellungs-Eröffnung sein. Die Fotografien können wir uns auch an einem anderen Tag noch in Ruhe ansehen!