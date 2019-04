Reinhold Weiß: Das Herz schlägt für den Golfclub Erlangen

ERLANGEN - Ehre, wem Ehre gebührt. Die Stadt Erlangen hat drei Sport-Funktionäre mit dem Ehrenbrief ausgezeichnet. Wir stellen das Trio in Porträts vor. Zum Abschluss: Reinhold Weiß vom Golfclub Erlangen.

Kommt immer noch gerne zum Golfplatz: Reinhold Weiß. © Horst Linke



Aussicht ist etwas Wunderbares. Der Blick in die Ferne fasziniert Menschen seit jeher. Auch der Lieblingsplatz von Reinhold Weiß ist ganz oben, der höchste Punkt der Anlage. Von hier aus sieht er die Hügellandschaft des Landkreises, grüne Wiesen, alte Kirschbäume, in der Regel blauer Himmel soweit das Auge reicht. Reinhold Weiß aber sieht noch mehr. Und vieles davon gäbe es nicht ohne ihn.

Zehn Jahre lang war Weiß Präsident des Golf Club Erlangen, nun ist er Ehrenpräsident. 1995, als seine drei Kinder größer waren, hat er mit dem Sport angefangen, so richtig angefangen, nicht nur im Urlaub ein wenig gespielt. Auch seine Frau und seine älteste Tochter waren dabei. "So kam ich in die Vereinsarbeit hinein, 2000 habe ich angefangen als Jugendwart.", sagt Weiß.

Es war eine Neun-Loch-Anlage und viel Wiese

Damals war der Verein mit den benachbarten Bauern zerstritten, es gab eine Neun-Loch-Anlage, viel Wiese und ein paar Hundert Mitglieder. Mittlerweile können die Golfer in Kleinsendelbach auf einer 18-Loch-Anlage spielen. Als Architekt hat der 64-Jährige das alles mit entworfen, gebaut, gemeinsam mit zwei weiteren Präsidiumsmitgliedern und einem Landschaftsarchitekten aus München.

"Wir waren für den Wettbewerb nicht gerüstet", erinnert sich Weiß an die Anfänge. "Wir haben eine hohe Aufnahmegebühr verlangt und eigentlich nichts geboten." Das wollte er ändern in einer Zeit, in der Golf ein Volkssport werden sollte. Er musste auch etwas ändern. Wirtschaftlich ging es dem Erlanger Golf Club immer schlechter, der Verein war verschuldet. "Wir haben zu den umliegenden Bauern dann ein gutes Verhältnis aufgebaut", sagt Weiß, die Golfer pachteten neue Flächen hinzu, 77 Hektar sind es nun insgesamt. Vor dem Ausbau waren es 28. "Und wir sind jetzt auch im Prinzip schuldenfrei."

Sein Amt als Präsident hat er 2018 abgegeben. "Man sollte nach einer gewissen Zeit neue Leute ran lassen. Die Generationen wechseln", sagt Weiß. "Diejenigen, mit denen ich hier angefangen habe, sind mehr als 80 Jahre alt mittlerweile." Doch Golf spielen kann man auch dann noch. Viele der mehr als 1000 Mitglieder kennt Weiß, der ganz in der Nähe der Anlage in Eschenau wohnt, persönlich. Doch seine Mission ist erfüllt. "Meine Ambition war das Bauen". Für den Architekten hatte die Aufgabe im Golfclub vor allem den "Reiz, etwas entstehen zu lassen, was man davor im Kopf hat". Es ist wohl eine typische Berufskrankheit. In Gedanken ist Weiß immer am Gestalten. "Hier ist alles so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe", sagt er. "Damit ist es gut."

Probleme mit der neuen Generation der Golfer

Drei- bis viermal pro Woche ist Weiß zurzeit am Golfplatz, aber nur noch, um zu spielen. Fünf Stunden dauerte eine Runde. Dabei geht er gerne zu Fuß über die Anlage. "Wenn ich Sport mache, möchte ich mich auch bewegen." Mit der neuen Generation der Golfer hat der Rentner so seine Probleme, er vermisst bei vielen neuen Mitgliedern freundliche Umgangsformen, Ehrgeiz bei Turnieren und ehrenamtliches Engagement für den Verein.

Verzichten kann er auf Statussymbole, so war das auch schon während seiner Zeit als Präsident. Etwas darauf eingebildet hat sich Weiß nie. Golf, meint er, sei hier nichts Elitäres. "Sport ist Sport." Wettbewerb und Gemeinschaftsgefühl sind ihm wichtig. "Ich finde es außerdem schön, in der Natur zu sein. Hier kommen Ihnen Fasane und Hasen entgegen." Und dann gibt es ja noch diese wunderbare Aussicht.

