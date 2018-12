Rekord bei Sternsinger-Aktion in Heroldsberg

Insgesamt 112 Buben und Mädchen, aufgeteilt auf 33 Gruppen, machen sich am 6. Januar auf den Weg - vor 0 Minuten

HEROLDSBERG - Wenn am 6. Januar die Sternsinger in Heroldsberg zur Spendensammlung starten, stellt das für die katholische Kirchengemeinde St. Margaretha einen Rekord dar. Niemals vorher haben sich mehr Sternsinger in der Gemeinde für diese alljährliche Aktion zur Verfügung gestellt und gehen von Tür zu Tür um den Segen für Häuser und Wohnungen auszusprechen und Spenden zu sammeln.

Gespannt warteten die vielen kleinen Sternsinger im Pfarrsaal der katholischen Kirche St. Margaretha auf die Informationen zur Sammlungsaktion am Feiertag „Heilige Drei Könige“. © Manfred Leuthel



Gespannt warteten die vielen kleinen Sternsinger im Pfarrsaal der katholischen Kirche St. Margaretha auf die Informationen zur Sammlungsaktion am Feiertag „Heilige Drei Könige“. Foto: Manfred Leuthel



Insgesamt 112 junge Buben und Mädchen werden am 6. Januar nach dem, um zehn Uhr beginnenden, Gottesdienst ausziehen und versuchen jedes Haus in Heroldsberg aufzusuchen. Erstmals machen sich 33 Gruppen auf den Weg und bilden damit die größte Sternsinger-Aktion die jemals im Kernort Heroldsberg und seinen Ortsteilen Groß- und Kleingeschaidt stattgefunden hat.

Langwierige Planung

Seit Anfang November laufen die Planungen über ein sogenanntes "Sternsingerbüro" unter der Leitung des engagierten Gemeindereferenten Bernhard Wolf. Neben den Kindern, die als Sternsinger unterwegs sind, haben sich rund dreißig Jugendliche für die Organisation der Sammlung und zur Unterstützung der Kleinen bereit erklärt. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurde der wichtige Tag bis ins Detail vorbereitet.

Schließlich will man bei dieser Sammlung den im Jahr 2018 gesammelten Betrag von rund 20 000 Euro noch steigern. Von allen Akteuren wurde bereits ein Projekt ins Auge gefasst, an das die Spenden gehen werden. Über die Sternsinger-Zentrale in Aachen hat man sich für diese Sammlung zur Unterstützung eines Projektes entschieden, mit dem in Uganda Schulbrunnen zur besseren Wasserversorgung der Kinder gebaut werden. Diese sollen später dann den ganzen Dörfern als Trinkwasserquelle zur Verfügung stehen.

Am vergangenen Samstag wurden die Sternsinger nochmals über den genauen Ablauf der Sammlung im Pfarrsaal St. Margaretha, der ehemaligen katholischen Kirche, von Bernhard Wolf und den jugendlichen Helfern informiert und eingewiesen. Daneben wurden einige der selbstgenähten Gewänder ausprobiert und Lieder einstudiert.

Neben dem Umzug von Haus zu Haus wartet am Sammlungstag auf die Sternsinger aber auch noch ein kleiner Dank. Jede der 33 Gruppen wird von einer Familie aus der Marktgemeinde zum Mittagessen eingeladen, ehe gegen 6 Uhr abends die größte Sternsinger-Aktion in Heroldsberg zu Ende gehen wird.

MANFRED LEUTHEL