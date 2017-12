Die U23 des HC Erlangen hat sich mit einem Unentschieden von diesem Kalenderjahr verabschiedet. Im letzten Drittliga-Heimspiel des Jahres unter dem Motto "Alle in Rot" gegen den Northeimer HC reichte es am Samstagabend in der Hiersemannhalle zu einem 25:25 (12:10). © Sportfoto Zink / JüRa