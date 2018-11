Renitenter Patient randalierte in Erlanger Klinik

ERLANGEN - Ein renitenter Patient hielt die Mitarbeiter einer Klinik in Erlangen auf Trab. Sie mussten sogar die Polizei zu Hilfe rufen.

Ein 38-jähriger Patient geriet aus bislang unbekannten Gründen mit dem Pflegepersonal eines Erlanger Spitals in Streit. Ein Krankenpfleger erlitt durch ihn eine Platzwunde an der Stirn.

Der Patient war so in Rage, dass neben dem Pflegepersonal mehrere Polizeibeamte nötig waren, um diesen zu beruhigen. Der Randalierer wurde in die Psychiatrie verlegt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

