Rennen, Radeln, Schwimmen: So war der Schüler-Triathlon

Knapp 1000 Kinder glänzten in den drei sportlichen Disziplinen - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Am sonnigen Freitag sprangen knapp 1000 Schüler aus Erlangen ins Wasserbecken im Freibad, schwangen sich auf ihre Fahrräder und liefen über die Tartanbahn: Am 30. Schüler-Triathlon in Erlangen wurde wieder kräftig gesportelt. Wir haben die Bilder!

Das Triathlon-Wochenende in Erlangen hat begonnen: 986 Kinder sind am Freitag beim 30. Erlanger Schülertriathlon dabei gewesen. So viele wie noch nie zuvor. Sie schwammen im Freibad West um die Wette, radelten und liefen am Main-Donau-Kanal so schnell sie konnten. Im Triathlon-Stadion des TV 48 Erlangen sprinteten die Mädchen und Jungs durch das Ziel der Großen. Dort also, wo am Sonntag beim 29. M-net Erlanger Triathlon die Sieger der Kurz- und Mitteldistanz jubeln werden.