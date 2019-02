Rentner am Steuer übersieht Radfahrerin in Erlangen

ERLANGEN - Ein Autofahrer hat in Erlangen bei der Suche nach einem Parkplatz eine zwölfjährige Radfahrerin übersehen. Der Mann war leicht alkoholisiert. Das Mädchen blieb unverletzt.

Ein 81-jähriger Rentner aus dem westlichen Landkreis war am Theaterplatz auf der Suche nach einem freien Parkplatz. Unmittelbar hinter ihm fuhr eine zwölfjährige Schülerin mit ihrem Fahrrad. Nachdem der Mann einen Parkplatz entdeckt hatte, hielt er sein Fahrzeug an, fuhr kurz rückwärts und anschließend in den freien Parkplatz. Dabei hatte er das hinter ihm fahrende Mädchen übersehen. Die Zwölfjährige stürzte auf die Fahrbahn, blieb aber unverletzt. Am Fahrrad entstand nur ein geringer Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 81-Jährige mit 0,34 Promille leicht alkoholisiert war. Daher musste sich der 81-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des Fahrers wurde nicht sichergestellt.

