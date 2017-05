Rentner erkennt Stauende bei Erlangen zu spät

Zwei Verletzte und hoher Schaden - Fahrbahn auf der A 3 eine Stunde gesperrt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bereits am Donnerstag Nachmittag ereignete sich auf der A3, Höhe Erlangen-West, ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und einem Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro, der zu Behinderungen in Fahrtrichtung Frankfurt führte.

Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens hatte sich der Verkehr zwischen Erlangen und Höchstadt aufgestaut. Ein 81-jähriger Rentner aus Dortmund reagierte zu spät auf das Verkehrsgeschehen und rammte den vorausfahrenden Pkw eines 61-jährigen Handwerkers, der bereits abgebremst hatte und nun langsam auf das Stauende zurollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Audi gegen die Mittelschutzplanken geschleudert. Der VW des Unfallverursachers wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte noch mit einem Sattelzug.

Der Rentner und seine 71-jährige Begleiterin wurden mit Verletzungen in die Uniklinik eingeliefert. An den beiden Pkw entstanden Totalschäden, für sie endete die Fahrt auf dem Schrottplatz. Der Sattelzugfahrer konnte die Fahrt trotz erheblicher Schäden am seitlichen Unterfahrschutz fortsetzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 25 000 Euro.

Während der Bergungsarbeiten, die von der Erlanger Feuerwehr unterstützt wurden, waren beide Fahrspuren in Richtung Frankfurt für eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen geleitet.

