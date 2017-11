Rettung für Mäuserich & Co. in Erlangen

Beschlagnahmte Tiere sind nun Eigentum des Tierheims - vor 6 Minuten

ERLANGEN - Die mehr als 7000 Kleintiere, die Mitte Oktober im Landkreis Schwandorf beschlagnahmt wurden, sind nun ins Eigentum der betreuenden Tierheime übergegangen.

Diese Maus genießt die Betreuung im Erlanger Tierheim. © Harald Sippel



Damit hat sich der bisherige Eigentümer einverstanden erklärt. Die Tierschützer zeigen sich erfreut darüber, dass die Besitzverhältnisse damit geklärt sind und die Tiere ab sofort in gute Hände vermittelt werden dürfen. Auch das Erlanger Tierheim hatte rund 200 Ratten und Mäuse aufgenommen (wir berichteten). Gleichzeitig fordern der Deutsche Tierschutzbund und sein Landesverband Bayern, dass die Politik die Tierheime mit den entstandenen Kosten nicht alleine lässt.

Die beschlagnahmten Mäuse, Ratten, Kaninchen und Meerschweinchen sollten offenbar u. a. als Futtertiere in Belgien, aber auch an deutsche Zoohändler verkauft werden. Geschützte Exoten, etwa über hundert Axolotl, befanden sich ebenfalls in dem tschechischen Kastenwagen.

Dort waren die Tiere zusammengepfercht, litten Hunger und Durst und mussten zunächst einmal mit Wasser und Futter versorgt, gesundheitlich betreut und nach Geschlechtern getrennt werden. Einige Tiere starben bereits während des Transports.

