Rettungskräfte behindert: Betrunkener wird angezeigt

Mann wollte die Sanitäter seiner bewusstlosen Frau nicht helfen lassen - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Weil ein betrunkener Mann am Freitagabend die Rettungssanitäter erheblich behindert hat, als diese seiner bewusstlosen Frau helfen wollten, musste die Erlanger Polizei einschreiten. Nachdem der Betrunkene auch die Beamten tätlich anging, wurde er angezeigt.

Am späten Abend war der Mann mit seiner volltrunkenen Ehefrau im Stadtgebiet von Erlangen auf dem Weg nach Hause. Doch da sie so sehr alkoholisiert war, verlor die Frau kurz das Bewusstsein und der Rettungsdienst wurde verständigt.

Nachdem die Rettungskräfte eingetroffen waren und der Frau helfen wollten, geriet der ebenfalls betrunkene Ehemann außer sich. Ständig störte er die Rettungskräfte und zog sie immer wieder von seiner Frau weg.

Die Sanitäter alarmierten eine Polizeistreife, der es jedoch auch nicht gelang, den Mann zu beruhigen. Der Betrunkene stieß die Beamten zu Seite, stürmte zum Rettungswagen und versuchte seine Frau herauszuziehen.

Schließlich mussten die Polizeibeamten den Mann zu Boden bringen und fesseln, wobei es ihm noch gelang die Brille eines Beamten zu zerbrechen. Alle Beteiligten blieben jedoch unverletzt.

Wegen des Angriffs auf die Polizisten erwartet den Mann nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem zeigte ihn die Polizei zusätzlich wegen der Behinderung von hilfeleistenden Personen - in diesem Falle den Sanitätern - an. Der dazugehörige Paragraph wurde im letzten Jahr in das Strafgesetzbuch aufgenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

moe