Rettungsübung in Erlangen - THW probt für den Ernstfall

Bei der simulierten Verpuffung mussten auch "Verletzte" geborgen werden - vor 6 Stunden

BRUCK - Das Erlanger THW will zukünftig noch mehr Rettungsübungen absolvieren. Die erste von drei Übungen in diesem Jahr fand bereits am Donnerstag statt. Dabei mussten die Fachgruppe Elektroversorgung und die Bergungsgruppen zwölf Menschen "retten".

Bilderstrecke zum Thema Großübung in Bruck: Erlanger THW probt Personenrettung Die Fachgruppe Elektroversorgung und die beiden Bergungsgruppen des Erlanger THW haben gemeinsam eine groß angelegte Rettungsübung absolviert. Dabei mussten auch zwölf Menschen in und an einer alten Tennishalle in Bruck aus zum Teil schwierigen Situationen "gerettet" werden.



Klaus-Dieter Schreiter