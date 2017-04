Rezept zu Ostern: Hefehäschen mit Zimt

Ein bisschen Zeit, klassische Hefeteig-Zutaten im Schrank und Hunger auf Süßes? Ran an die Backschüssel! - 15.04.2017 12:00 Uhr

EN-Praktikantin Nina Rittler hat sich an die Zuckerbäckerei gewagt und für die Redaktion ein Osterrezept ausprobiert.

Die klassischen Hefehäschen, leicht abgewandelt mit Zimt und Frischkäse-Butter-Glasur, schmecken perfekt zum Osternachmittags-Kaffee. Foto: Nina Rittler



Zubereitung:

Die Milch erwärmen und die Butter darin schmelzen lassen. 450g Mehl, Salz, Zucker und Ei in eine Schüssel geben. Hefe in die Milch-Butter-Mischung geben und das Ganze mit der Mehlmischung verkneten. Eventuell mehr Mehl zugeben, wenn der Teig zu klebrig ist. Zudecken und an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen.

Den Teig in drei Teile trennen. Einen Teil auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und mit der Hälfte der Butter bestreichen. Zucker und Zimt mischen und die Hälfte auf den ausgerollten Teig streuen. Von der langen Seite her aufrollen und in Scheiben schneiden (zirka 2 cm dick). Mit dem zweiten Teigteil genauso verfahren.

Für den Häschen-Kopf vom dritten Teig-Teil eine kleine Kugel abzupfen, länglich flach drücken und an einer Seite mit einem Messer etwas einschneiden, um die Ohren zu formen. Eine Rosine als Auge leicht in den Teig drücken. Den Kopf an die Teigrollen setzten und leicht andrücken. Für den Schwanz eine kleine Kugel formen und ebenfalls andrücken.

Die Häschen mit genügend Abstand auf ein gefettetes Blech setzen, sie gehen beim Backen auf. Vor dem Backen zugedeckt noch einmal 30 Minuten gehen lassen. Die Häschen bei 180°C zirka 15 bis 20 Minuten backen. Für die Glasur alle Zutaten vermischen und glatt rühren, auf den Häschen verteilen und am Besten warm servieren. Statt der Frischkäse-Butter-Glasur kann man auch einen klassischen Zuckerguss mit Zitronensaft verwenden.

Zutaten zum Hefehäschen:

Hefeteig:

200 ml Milch

50 g Butter

500 g Mehl

1 Prise Salz

70 g Zucker

1 Ei

1 Päckchen Hefe

Für die Füllung:

50 g weiche Butter

130 g Zucker

2 TL Zimt

Für die Glasur:

100 g Frischkäse

30 g Butter

100 g Puderzucker

oder 100g Puderzucker

und Zitronensaft

Arbeitszeit: ca. 30 Minuten

Backzeit: ca. 30 Minuten

Ruhezeit: ca. 1 Std. 30 Minuten