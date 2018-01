Riesenspektakel: So war der Brucker Krönungsball

Erlanger Stadthalle war ausverkauft - Neue Prinzenpaare werden gekrönt - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Der Krönungsball der Erlanger Faschingsgesellschaft Brucker Gaßhenker ist wieder einmal ein Riesenspektakel gewesen. Beinahe fünf Stunden lang ist den neuen Majestäten und den rund 500 Gästen in der ausverkauften Stadthalle eine fulminante Show geboten worden.

Abermals lieferte die Faschingsgesellschaft Brucker Gaßhenker in Erlangen eine aufregende Show ab. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Es fängt immer gleich an: Zunächst versammeln sich alle Aktiven zu einem farbenprächtigen Bild auf der Bühne, dann wird dem Ehrenpräsidenten Helmut Frenzel, der immer einen Tag vor Heilig Drei König Geburtstag hat und nun 81 Jahre alt ist, ein Geburtstagsständchen geboten, und dann gibt es den Schlachtruf "Bruck a Gaß". Das war auch bei diesem Krönungsball wieder der Startschuss für eine fulminante Show, während der Tanzmariechen durch die Luft wirbelten, Duos förmlich über die Bretter flogen, Tanzgruppen anmutige Shows zeigten.

Was die 92 Kinder und Jugendlichen mit ihren Trainerinnen das ganze Jahr über einstudiert und beim Krönungsball auf die Bühne gebracht haben, das ist aller Ehren wert. Sie machen das alles in erster Linie für ihre Majestäten, die sie verehren, und denen sie huldigen. Zunächst natürlich für die "alten" Jugend-Regenten Pascal I und Hanna I, die traditionell gehen mussten nach einem Jahr im Dienst. Sie machten es aber auch für das neue Kinderprinzenpaar Marie I und Aaron I.

Emotional war es wieder, als die beiden neuen Majestäten durch das Spalier der Garde in den Saal einzogen. Während der Krönungszeremonie stellte Hans Siegel vom Ordenskapitel die beiden vor. Sie stammt aus dem Hause Gumbrecht, ist elf Jahre alt und geht in die Werner-von-Siemens-Realschule. Ihr zwölfjähriger Prinz geht in Röthenbach an der Pegnitz ins Geschwister-Scholl-Gymnasium. Eine ihrer ersten Amtshandlungen nach der Krönung: Die Verleihung der Gesellschaftsorden an Gönner und Förderer.

Das Kinder- und Jugendprogramm, durch das Jugendpräsident Manuel Kurz gekonnt führte, ist immer wieder ein Highlight beim Krönungsball. Das betonte auch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens, die vom Glück erzählte, dass es die Gaßhenker in der Stadt gibt. Und eben diese tolle Jugendarbeit lobte sie auch ausdrücklich. Die "großen" Narren stehen den kleinen allerdings in nichts nach. Ihre Ideen lassen die Gäste staunen, ihre Akrobatik manchmal erstarren.

Emotionale Krönungszeremonie

Die Showtanzgruppe "Crazy Birds" machte den Anfang des Erwachsenenprogramms mit einer reizenden Schwarzlichtshow, bevor das alte Prinzenpaar Chris I und Chrissi II sich verabschiedete. Eine eigene Show legten sie sogar aufs Parkett, nachdem sie die Insignien abgegeben hatten. Und dann wurde es wieder emotional, als das neue Prinzenpaar Verena I und Matthias I durch den dunklen Saal, von Scheinwerfern und goldenem Konfetti begleitet, durch das Spalier der Garde auf die Bühne schritt.

Nachdem die beiden während der traditionellen Krönungszeremonie ihre Insignien entgegen genommen hatten begrüßte Matthias sein Volk mit einem trockenen "moin". Und da war jedem gleich klar, dass er aus dem Norden stammt. Der 36-jährige ist in Erlangen Gruppenleiter, sie arbeitet als Veranstaltungsleiterin im Schloss Hemhofen. Einen Ehrentanz machten die beiden auch, und dabei zeigte sich, dass der Prinz wohl sein Ziel bereits erreicht hat. Denn er hatte den Job "weil ich meine Frau glücklich machen will" angenommen.

Die Prinzengarde, die Ehrenpräsident Helmut Frenzel nur "Die Waggali" nennt, trat dann für die neuen Regenten an, Tanzmariechen und Evergreens tanzten auch für sie, und die Showtanzgruppe "Blue Diamonds" legte ebenfalls noch mächtig los. Das alles wurde noch überboten vom Männerballett "Die Schnuggala aus Bruck", deren Ausmarsch zu einer fulminanten Zugabe wurde.

Zum Schluss kamen noch einmal alle auf die Bühne, auch um das Publikum zum Mitmachtanz zu animieren. Vergessen wurde ebenfalls nicht, auf den Brucker Faschingszug hinzuweisen, der am 11. Februar stattfindet. Das ist dann ein weiterer Höhepunkt im Brucker Faschingsleben.

kds