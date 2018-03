Riesige Rohre vereinfachen Kanalbau in Erlangen

Rund 30 Bürgerinnen und Bürger ließen sich von Bau- und Planungsreferent Josef Weber am Ohmplatz über die Baustelle informieren - vor 25 Minuten

ERLANGEN - Gigantische Rohrteile machen neugierig. Und lenken die Blicke auf die Baustelle entlang der Nürnberger Straße im Bereich Ohmplatz. Dort wird derzeit ein Regenrückhaltekanal gebaut. Bau- und Planungsreferent Josef Weber hat nun interessierten Bürgern die Maßnahme während einer Baustellenführung näher erläutert.

Der Sammler am Ohmplatz besteht aus Betonrohrstücken mit einem Innendurchmesser von mehr als drei Metern und einem Gewicht von 24 Tonnen. An jedem Tag werden drei bis vier Rohrteile in diesem neuen Verfahren verlegt. © Foto: Harald Sippel



Der Sammler am Ohmplatz besteht aus Betonrohrstücken mit einem Innendurchmesser von mehr als drei Metern und einem Gewicht von 24 Tonnen. An jedem Tag werden drei bis vier Rohrteile in diesem neuen Verfahren verlegt. Foto: Foto: Harald Sippel



Rund 30 Bürgerinnen und Bürger wollten Genaueres wissen. Spezielle Fragen nach technischen Details, mögliche Auswirkungen des Bauwerks auf Anwohner und Umfeld, ob gar Bäume leiden müssen, oder wie plötzlicher Starkregen von dem neuen Kanal "verarbeitet" wird, beantwortete Josef Weber und erklärte, wofür und warum die Stadt hier reichlich Gelder "verbuddeln" muss.

Dimension und Technik dieses Projektes haben für die Hugenottenstadt jedenfalls etwas Besonderes. Ursprünglich war an dieser Stelle ein unterirdisches, quadratisches Rückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von 4400 Kubikmetern geplant, so Weber. Die ausführende Firma verfügt jedoch über die Möglichkeit, eine deutlich billigere Variante in Kanalform zu bauen — und zwar mit Rohren, die parallel zur Nürnberger Straße verlegt werden. Mit einem Innendurchmesser von 3,7 Meter und einer Länge von jeweils 2,7 Meter sind diese Röhren die größten Kanalrohre, die je bei der Stadt Erlangen verbaut worden sind. Der Kanal selbst streckt sich über rund 400 Meter in die Länge.

Die Technik ist neu. Ein patentiertes Bauverfahren einer Firma aus Geisingen. Erlangen fungiert nicht als "Versuchskaninchen", wie aus den Reihen der Bürger vermutet wurde. Und ein "Stuttgart 21" der Erlanger Art wird es auch nicht geben, was ebenfalls befürchtet wurde. Für die Arbeiten wurde ein Festpreis ausgehandelt, wie es hieß. Durch die Kanal-Variante sinken die Kosten schließlich um 2,2 Millionen auf anvisierte 4,2 Millionen Euro. Außerdem soll mit diesem Verfahren die Belastung für die Anwohner minimiert werden.

Laut Bautafel soll das Projekt bis Ende Mai erledigt sein. Doch wie zu hören war, werden sich die Arbeiten wohl noch ein bisschen in den Juni hinein ziehen.

RAINER WICH