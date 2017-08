Roboter nehmen Erlanger Sportinstitut ein

ERLANGEN - Während die Eltern arbeiten müssen, bauen und programmieren ihre Kinder in der Ferienbetreuung der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Roboter.

Hatten sichtlich Freude am Lego-Mindstorm-Workshop: Die Kinder bauten Roboter aus Lego und lernten einfache Programmierschritte. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Angestellte von Universität, Uniklinik, Max-Planck-Institut und Fraunhofer-Institut können ihre Kinder in den Ferien zur Betreuung ans Erlanger Institut für Sport schicken. Kinder von 3 bis 14 Jahren können hier den ganzen Tag über betreut werden. "Denn niemand kann sich sechs Wochen am Stück freinehmen", sagt Constanze Brandt, Leiterin des Familienservice der FAU. Sie betreut die Workshops, jede Woche findet ein anderer statt. Zusammen mit Lehramts- und Maschinenbaustudenten leitet sie in dieser Woche den Lego-Mindstorm-Workshop.

Die Elf- bis 14-Jährigen bauen aus Lego-Baukästen die Roboter zusammen. Sie programmieren erst einfache Befehle wie "vorwärts" und "rückwärts fahren", dann wird es stetig schwieriger: Die Roboter müssen verschiedene Parcours bewältigen. "So sehen die Teilnehmer gleich, ob alles richtig programmiert ist", sagt Eike Schäffer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS).

Er organisiert den Workshop schon seit mehreren Jahren und kooperiert dabei mit dem Familienservice, dem Department Maschinenbau und seinem Lehrstuhl FAPS.

"Programmieren hat in Deutschland immer noch diesen Nerd-Charakter", weiß Eike Schäffer. Ihm ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen ein Grundverständnis dafür zu vermitteln und sie für Technik zu begeistern. Laut Brandt nehmen die Kinder das Programm sehr gut an. Und auch "die Eltern sind erleichtert und begeistert."

