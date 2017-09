Rock-Potpourri und sanfte Töne in Erlangen

Big Band der Bundeswehr trat zum zehnten Mal am Schlossplatz auf — Regen stört Publikum nicht — Spenden - vor 0 Minuten

ERLANGEN - Die Bundeswehr im Einsatz in Erlangen: Zum Benefizkonzert trat die Big Band der deutschen Streitkräfte am Donnerstagabend auf dem Schlossplatz auf. Der Erlös der Spendensammlung kommt gemeinnützigen Projekten in der Region zugute.

Imposante Bühnenshow: Beim Benefizkonzert der Bundeswehr Big Band auf dem Erlanger Schlossplatz gab das Orchester Hits aus verschiedenen Genres und Jahrzehnten zum Besten. © Fotos: Klaus-Dieter Schreiter



Der Wetterfrosch meinte es zunächst nicht gut mit den Militärmusikanten und denen, die ihnen lauschen wollten: Durchweg zogen Wolkenfelder über die Stadt hinweg, die Beteiligten wurden schon tagsüber während des Aufbaus mehrfach getauft.

Pünktlich zu Konzertbeginn versiegen dann die Tränen des Himmels, die Regenschirme verschwinden, das Orchester lässt die Instrumente sprechen. Deutlich hörbar in den Straßen der Innenstadt heizen sie den rund 1000 Besuchern mit Swing und Rockmusik in verschiedenen Variationen an diesem kühlen Sommerabend ordentlich ein. Die Songpalette reicht dabei von Hits aus den 70er Jahren bis hin zu aktuellen Gesangsstücken.

Da fühlen sich etwa die Mittfünfziger durch Soundtracks von James Last ein paar Jahrzehnte zurückversetzt, während die Kinder der 90er Jahre textsicher zum Song "Ding" der Reggaeformation "Seeed", um die es in den letzten Jahren ruhig geworden ist, mitsingen.

Lauschen statt Mitzusingen ist allerdings angesagt, als die neu engagierte Sängerin Susan Albers das Mikrofon ergreift: Sie begleitet die Big Band auf ihrer gesamten Tour durch Deutschland und sorgt mit ihren gefühlvollen Gesangseinlagen für Gänsehaut im Publikum. So gibt sie etwa Adeles Titelsong zum Bondfilm "Skyfall" eindrucksvoll zum Besten.

Es folgen zwei Rock-Medleys der Marke Eigenbau durch der Bundeswehrgitarristen, die die unverkennbaren Riffs bekannter Stücke von etwa AC/DC oder Guns ,N‘ Roses zu einem harmonischen Potpourri zusammenführt.

Zum krönenden Abschluss des Konzerts ist auch Albers wieder mit von der Partie: Ihre mitreißende Performance von Whitney Houstons "One Moment in Time" sorgt für Gänsehaut im Publikum.

Mitreißen für die gute Sache lassen sich an diesem Abend auch die wetterfesten Zuschauer der Darbietung. Kaum jemand ist am Ende noch ohne einen der "Ich mach‘ mit"-Buttons zu sehen, die als Dankeschön für einen kleinen Obolus verteilt wurden.

Der Reinerlös in Höhe von 9512 Euro geht an die Spendenaktion "Freude für alle" der Nürnberger Nachrichten, die "Umweltstation Jugendfarm Erlangen" sowie den Kinderfonds der Stiftung "Der Beck".

WOLFGANG SEMBRITZKI