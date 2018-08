Rollkoffer sorgt für kuriosen Sturz in Erlangen

ERLANGEN - In der Unterführung der Güterhallenstraße in Erlangen hat sich ein kurioser Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Radfahrerin ereignet.

Ein 52-Jähriger lief am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit einem Rollkoffer von der Äußeren-Brucker-Straße kommend in Richtung Innenstadt. Dabei kam er mit seinem Koffer auf den Radweg. Zeitgleich fuhr eine 19-jährige Erlangerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in die gleiche Richtung. Dabei blieb sie vermutlich mit dem rechten Pedal an dem Koffer hängen und stürzte.

Die Radfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu, der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in die Notaufnahme der Universitätsklink. Der Fußgänger verletzte sich nicht, wird in Zukunft seinen Rollkoffer aber vorsichtiger hinter sich her ziehen.

