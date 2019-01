Rotkreuzler in Erlangen ziehen Bilanz

Viele Einsatzstunden geleistet und Helfer ausgezeichnet

ERLANGEN - Zur Weihnachtsfeier des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Bereitschaft Erlangen 1 (B1), versammelten sich knapp 100 Gäste, Mitglieder der B1 mit Familien und Partnern, um gemeinsam ein intensives und erfolgreiches Jahr zu feiern.

Sanitäter der Bereitschaft Erlangen bei einem Bundesligaspiel des 1.FC Nürnberg an Ihrer Position im Innenraum des Stadions. © Foto: BRK Bereitschaft Erlangen 1



In Ihrer Bilanz hat die Bereitschaftsleitung ein durchweg positives Fazit des Jahres 2018 gezogen: Wieder über 14 000 ehrenamtliche Einsatzstunden der 100 aktiven Mitglieder, darunter 1750 Stunden Sanitätsdienst, zusätzlich 1300 Stunden Dienst auf der Bergkirchweih, 3000 Stunden im Rettungsdienst und fast 2000 Stunden in Aus- und Fortbildung.

Ein Schwerpunkt waren 2018 einmal mehr die vielen Sanitätsdienste – vom "kleinen" Sportfest mit zwei Sanitätern bis zur Bergkirchweih, bei der am Abend bis zu 35 Helfer Dienst tun. Aber nicht nur in Erlangen waren Helfer der B 1 aktiv. Im Rahmen von Anfragen aus anderen Kreisverbänden taten zum Beispiel an zwei Spieltagen des 1. FCN in Nürnberg jeweils über zehn Helfer, sowie beim "Summer Breeze Festival" bei Dinkelsbühl über 20 Helfer Dienst.

Die Schnelleinsatzgruppen wurden insgesamt zehnmal alarmiert – zuletzt bei einem schweren Lkw-Unfall auf der A 3 am 18. Dezember 2018. Am längsten waren die Helfer der B 1 bei einem Dachstuhlbrand am 1. Juli 2018 im Einsatz, als über mehrere Stunden die Löscharbeiten der Feuerwehr abgesichert wurden.

Persönlich "Danke" für die vielen Einsatzstunden sagten neben der Bereitschaftsleitung der B 1 der Bezirksbereitschaftsleiter der Bereitschaften in Ober-/Mittelfranken, Johannes Stegmann, für die Kreisbereitschaftsleitung Erlangen-Höchstadt Elke Hartmann, die Kreisgeschäftsführerin Beate Ulonska sowie als Beauftragter der Gemeinschaften Thomas Heideloff.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurden auch Mitglieder der B1 für insgesamt 160 Jahre aktive Mitgliedschaft im BRK geehrt. Fünf Jahre: Simon Strasser und Andrea Guarenti-Heyse. Zehn Jahre: Andreas Teske und Susanne Tröster. 15 Jahre: Regina Günther, Esther Eberhardt und Simone Schäfer.

20 Jahre: Andres Klein, Nina Hurtienne und Sylvia Dexl. 25 Jahre: Christina Neubauer.

