Rowdies an Einkaufswagen in Eschenau

Unterstellboxen stark beschädigt _ 3000 Euro Schadenshöhe - vor 1 Stunde

ECKENTAL-ESCHENAU - In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch wurden in der Dr.-Otto-Leich-Str. auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes vier Boxen für Einkaufswagen massiv beschädigt.

Polizei im Einsatz © oh



An der Rückseite der Boxen sind im Boden und an seitlichen Streben Rohrbügel befestigt, an denen die zusammengeschobenen Einkaufwagen mit einer Kette angehängt sind. Durch massives Zurückziehen der Einkaufwagen sind in zwei Boxen die Rohrbügel verbogen worden und in zwei anderen Boxen sogar gebrochen. Auf die seitlichen Streben sind auch die Seitenwände aus Plexiglas aufgeschraubt. Von diesen Plexiglasscheiben sind insgesamt acht gesprungen. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei Erlangen-Land bittet unter der Rufnummer (0 91 31) 76 05 14 um Hinweise.

en