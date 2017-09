Runter vom Sofa! Sportangebote in Erlangen für lau

ERLANGEN - Runter vom Sofa, rein in die Sportschuhe: In Erlangen gibt es in den kommenden sechs Wochen zahlreiche kostenlose Sportangebote für die Couch-Generation.

Viele Menschen sitzen viel zu viel auf dem Sofa und treiben viel zu wenig Sport. Foto: Fotos:Harald Sippel, Colourbox.de (oben)



Wer kennt das nicht: Nach Feierabend, Einkaufen, Haushalt erledigen, vielleicht noch die Kinder abholen, und schon landet man ausgelaugt auf der Couch. Fernseher statt Fitness, Bierbauch statt Burpees. Auch immer mehr junge Menschen schaffen es neben Arbeit und Familie nicht, regelmäßig Sport zu treiben. Fast 80 Prozent aller Erwachsenen verfehlen das minimale Bewegungspensum von 2,5 Stunden pro Woche.

Dabei dient Bewegung nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Stressabbau. Deshalb ist er jetzt angesagt: der "Platzwechsel". Das ist der Name einer bundesweiten Kampagne der Team Gesundheit GmbH in Kooperation mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. In Erlangen finanziert das Projekt die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK, unterstützt vor allem vom Turnverein, aber auch vom Büchenbacher SC.

Konkret bieten die Vereine dabei 15 Trainings kostenlos an. Die Sportangebote richten sich an junge Erwachsene bis 40 Jahre. Während die offenen Angebote die Möglichkeit bieten, Zumba oder Yoga in mehreren Einheiten kennenzulernen, kann man bei den Schnupperangeboten Tabata oder Cross Skating ausprobieren. Zudem gibt es Workshops, zum Beispiel am Vital-Park, beim TRX (siehe rundes Bild) oder für Fußball-Feestyle.

Letztgenanntes ist verbunden mit einem Video-Wettbewerb. Die Kursteilnehmer sollen von ihren Ball-Kunststücken Videos drehen. Die besten Filme gewinnen Preise. Los geht es am Freitag, wenn von 14 bis 17 Uhr beim TV Vital das Projekt offiziell eröffnet wird. Dabei zeigen die Sportler, die regelmäßig am Vital-Park aktiv sind, ihre Übungen. Außerdem gibt es eine Einführung im Outdoor-Parcours und in Fußball-Freestyle.

Vor etwa einem Jahr hat der Turnverein den Vital-Park eröffnet, seitdem werde dieser "überraschend gut angenommen", sagt Günther Beierlorzer, der TVE-Sportleiter für Fitness und Gesundheit. Dieser Park war auch einer der Gründe, warum der "Platzwechsel" so schnell umgesetzt werden kann. Erlangen ist erst die vierte Stadt in Deutschland, in der das Projekt startet. "Wir wollten es zeitnah umsetzen", sagt Johannes Baßfeld, der stellvertretende Vorsitzende des Turnvereins.

Lohnt sich: Sport im Vital-Park. Foto: Fotos:Harald Sippel, Colourbox.de (oben)



Im Juli sei die Entscheidung dafür gefallen, im September geht es los. "Wir wollten beim TV ein Pilotprojekt starten. Wenn es gut ankommt, könnte es eine Wiederholung geben mit anderen Erlanger Vereinen." Der TV 48 stemmt alle Kurse, der BSC bietet zudem Ultimate Frisbee an. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erwünscht. "Bereits jetzt gibt es 49 Anmeldungen, obwohl wir noch gar nicht richtig mit der Werbung begonnen haben", sagt Baßfeld.

"Wissen, dass man Sport machen sollte, ist das eine. Tun das andere", sagt Jana Semrau von der SBK. "Viele nutzen das gesundheitswirksame Potential der Bewegung nicht. Deshalb ist es wichtig, das junge Erwachsene die Erfahrung machen, dass Bewegung gut tut, dass man fitter wird, sich besser konzentrieren kann und sich besser fühlt." Sport ist aus Sicht der Krankenkasse Prävention. "Aber es ist notwendig, kreativ zu denken, um nicht nur die überzeugten Sportler zu erreichen."

Sogar im Erlanger Kino soll zum Beispiel die Werbung für "Platzwechsel" laufen. "Dann erreichen wir auch diejenigen, die gerade wirklich auf den Sesseln sitzen und vielleicht so doch über einen Platzwechsel nachdenken", sagt Semrau. Powergymnastik statt Popcorn, das ist der Plan.

Infos und Anmeldung unter www.platzwechsel.jetzt/erlangen — für die Auftaktveranstaltung am Freitag ist keine Anmeldung erforderlich.

