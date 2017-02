Saftig, fluffig, lecker: Foodtrucks verzücken Erlangen

Vor den Wagen auf dem Schlossplatz bildeten sich lange Schlangen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Schon von weitem roch es verführerisch auf dem Erlanger Schlossplatz. Beim Lichtmessmarkt sorgten etliche Foodtrucks für ein kulinarische Angebot. Egal ob saftig triefende Burger oder fluffig süße Donuts - für jeden war etwas geboten. Wir haben die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema

Schlange stehen und Geduld haben - das war am Sonntag auf dem Marktplatz in Erlangen angesagt. Denn zum traditionellen Lichtmessmarkt auf dem Schlossplatz hatten sich etliche Foodtrucks versammelt. Wir haben das kulinarische Spektakel in Bildern festgehalten.