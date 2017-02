Schlange stehen und Geduld haben - das war am Sonntag auf dem Marktplatz in Erlangen angesagt. Denn zum traditionellen Lichtmessmarkt auf dem Schlossplatz hatten sich etliche Foodtrucks versammelt. Egal ob am Truck für amerikanische Süßigkeiten, am Donut-Truck oder bei den Burgern - überall bildeten sich lange Schlangen, um an die Köstlichkeiten zu gelangen. © Horst Linke